Dít bedoelde Jeremy Clarkson met zijn Citroen CX - Autoblog.nl

Check de Contemplation Room in deze Maxus V90 Life Home Villa Edition!

Een van de beste Top Gear-afleveringen moet toch wel de Camper-challenge zijn. Daar waar de drie heren hun eigen camper bouwen op basis van bijzondere auto’s. Bij Richard Hammond (Land Rover) valt het nog mee, maar de keuze van James May (Lotus Excel) is erg bijzonder.

Het meest ambitieuze project is de camper van Clarkson, een camper met twee verdiepingen op basis van een Citroen CX. Uiteraard mislukt het hele plan en gaat alles fout, maar dat maakt het natuurlijk des te leuker. Bij het zien van de Maxus V90 Life Home Villa Edition moesten we meteen denken aan de creatie van Clarkson. Collega @Loek behandelde ‘m een paar weken geleden al, voor nu hebben we meer informatie en afbeeldingen!

Maxus V90 Life Home Villa Edition

Het is namelijk een een enorme camper met meerdere verdiepingen. De basis is een Maxus bedrijfswagen. Maxus is een merk van SAIC, een gigantisch Chinees autoconcern. De camper combineert het beste van de camper van Hammond (je kan ‘m uitklappen) en het beste van de camper van Clarkson (twee verdiepingen!). Zo schuiven de muren naar buiten, zodat je een ruimere zitruimte (“contemplation room!“). Ook is de keuken beter toegankelijk als alles uitgeschoven is.















Twee verdiepingen!

Maar het gaafste is nog wel dat er een tweede verdieping is. Deze kun je betreden middels een eenpersoons lift. Ook deze klapt helemaal open. Deze ruimte is voornamelijk bedoeld om te relaxen. Er zijn verder geen meubels of dergelijke aanwezig (want je moet de boel ook weer inklappen als je gaat rijden). Wel is er een balkonnetje aanwezig, handig als je een windje moet laten.

Als het meer is dan een windje, dan is er twee keer goed nieuws. Er is namelijk ook een toilet aan boord. Ook een douche ontbreekt niet. En als het windje echt te erg was, dan is er ook een wasmachine aan boord!

Prijs Maxus V90 Life Home Villa Edition

Interesse? Uiteraard! Of er plannen zijn om de Maxus V90 Life Home Villa Edition naar Nederland te halen, weten we niet. Wel weten dat het een heel erg prijzige camper is, reken op een half miljoen in euro’s.

Wat jullie? Zo op vakantie of toch liever een hotel met toiletpapier? Laat het weten, in de comments!