Bottas: "Ik kan dit jaar kampioen worden" - Autoblog.nl

Valtteri Bottas spreekt zijn ambitie uit om dit jaar kampioen te worden.

We staan aan de vooravond van het nieuwe F1 seizoen. Volgend weekend wordt er getest in Bahrein, twee weken daarna staat dan de eerste race op de kalender. Wij kunnen alvast niet wachten om te zien hoe Aston Martin het gaat doen. Tevens zijn we benieuwd hoe Max zich verhoudt met Perez, of McLaren zich nog eens weet te verbeteren met Ricciardo en hoe Mick Schumacher uit de verf komt. Waar we iets minder benieuwd naar zijn, is wie er kampioen wordt. Want ja, dat worden Mercedes en Hamilton toch gewoon weer. Toch?

Nou, niet als je het aan Valtteri Bottas vraagt. Althans, hij hoopt uiteraard wel dat Mercedes weer kampioen wordt, maar dan eindelijk eens niet met Lewis als grote man, maar met hem als de gebraden haan. Met weemoed denken wij terug aan David Coulthard en Rubens Barrichello, die ook jaar-op-jaar dit soort teksten bezigden. Het verschil is alleen, dat zij gevoelsmatig nog wat meer kans hadden hun ambities daadwerkelijk waar te maken.

Doch Bottas denkt dat hij deze winter mentaal zoveel winst heeft geboekt dat hij de ouder wordende Hamilton nu toch echt kan hebben. Tegen de officiële website van de Formule 1 zegt VB77:

Absolutely I believe I can fight for the title and that’s of course my goal for the season. That’s my target, but it’s a long way until that and we need to take it really step by step. Some of my years in Formula 1, definitely I put too much pressure on myself. There’s been times where I’ve taken too much pressure from the outside and there’s been also vice versa, that there has not been maybe enough pressure from my side. It’s all about finding that balance and playing with that. Valtteri Bottas, heeft versie 4.7 deze winter gevonden

In tegenstelling tot andere Finnen, is Bottas redelijk open over het feit dat hij hulp heeft gekregen om zijn benadering te veranderen. Hij gaat daarbij niet in op de details, maar geeft wel aan dat als hij het nodig acht hij dat in de toekomst nog vaker zal doen:

There’s not been an athlete ever, who’s been completely 100% of their performance capacity in every single event they’ve done, but I have to get there more often. It’s my private matter and I also don’t want to share all the techniques, etcetera. But as I said before it’s something I have had more focus on over the winter and will focus on more over the season. If I need help I will use more professional help. If not, then I use the mirror! Valtteri Bottas, is eerlijk over zijn gevoelsleven

Eerder gaf Bottas al aan dat hij niet voor de Rosberg-methode gaat kiezen om Lewis te verslaan. De algemene lezing in de paddock is dat Rosberg mentale spelletjes speelde om Lewis uit het lood te slaan. Persoonlijk denk ik overigens dat Lewis zelf dit soort spelletjes misschien nog wel meer toepast, maar soit. Bottas gaat zich naar eigen zeggen hoe dan ook niet verlagen tot dat niveau.

Dat laatste siert de Fin uiteraard, maar stiekem hebben wij het wel een beetje gezien met BOT naast HAM. De laatste jaren waren nou niet de meest spannende in de F1. Dat heeft er veel mee te maken dat het topteam niet twee rijders heeft die aan elkaar gewaagd zijn. Heb jij er nog enig vertrouwen in dat Bottas op een of andere manier een vuist kan maken tegen Hamilton? Laat het weten, in de comments!