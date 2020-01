Dief jat Aston Martin in Boxtel, is in Spanje het haasje

De boef is nog ver gekomen met de gestolen auto.





Het is de nachtmerrie van iedere autoverkoper. De beoogde klant gaat er met een auto vandoor die je probeert te verkopen. Het overkwam Classic Park in Boxtel met een prijzige Aston Martin DB9.

De grijze V12-coupé stond te koop aangeboden. Een mogelijke klant had interesse in de auto en kwam langs bij Classic Park. Hij kwam met een BMW en deze auto zou als onderpand dienen voor de aankoop. Daarnaast moest hij een exportprijs van 50.000 euro betalen voor de DB9.

Na een rit kwam de man echter niet meer terug met de Aston Martin. De BMW met Spaans kenteken die als onderpand zou dienen bleek eveneens te zijn gestolen en werd door de man achtergelaten.

Het goede nieuws is dat de Aston weer is gevonden. Het slechte nieuws is dat de auto misschien niet meer verkoopbaar is. De dief is met de coupé naar Spanje gereden. Daar kwam hij in een achtervolging terecht. Uiteindelijk is de oplichter de macht over het stuur verloren en de DB9 kwam tegen een politieauto tot stilstand.

Het is nog niet bekend wat de schade is aan de US-import DB9. Meer slachtoffers maken doet de dief voorlopig niet. Hij is door de Spaanse politie in de kraag gevat. De Aston Martin keert terug naar Boxtel. (via Omroep Brabant)