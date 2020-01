Helft auto-inbraken in deze 15 gemeenten

Een opvallende conclusie!





Laten we beginnen met het goede nieuws, de auto-inbraken zijn in 2019 afgenomen. Het slechte nieuws voor inwoners van 15 gemeenten: uit onderzoek is gebleken dat 53% van de inbraken in Nederland in hun gemeente plaatsvindt. Waar in het zuiden juist een daling van het aantal inbraken was, werd er in de Noordelijke gemeenten meer ingebroken.

In 2018 werd er in Nederland 53.477 keer ingebroken in auto’s. In 2019 was er een daling van 9,3% en werd er ‘nog maar’ 48.499 keer uit auto’s gejat. Dit blijkt uit een analyse van de politiecijfers (door Independer) van de laatste 2 jaar. Wat betreft het aantal inbraken per provincie springen Noord- en Zuid-Holland er al een aantal jaar bovenuit. In 2019 stond Zuid-Holland aan kop, zou de autoverzekering daar om deze reden het duurst zijn?

In de Gemeente Amsterdam zijn de spullen in jouw voiture het onveiligst, hier werd vorig jaar maar lieft 6.376 keer ingebroken. Ook in Utrecht (4.858 keer) en Rotterdam (4.330) wil je liever niet parkeren.

Het aantal inbraken van de 15 gemeenten die goed zijn voor de helft van de Nederlandse auto-inbraken:

Amsterdam (6.376 auto-inbraken)

Utrecht (4.858 auto-inbraken)

Rotterdam (4.330 auto-inbraken)

s-Gravenhage (1.786 auto-inbraken)

Eindhoven (1.602 auto-inbraken)

Nijmegen (965 auto-inbraken)

Breda (828 auto-inbraken)

‘s-Hertogenbosch (794 auto-inbraken)

Amersfoort (643 auto-inbraken)

Arnhem (633 auto-inbraken)

Tilburg (604 auto-inbraken)

Haarlem (581 auto-inbraken)

Almere (576 auto-inbraken)

Schiedam (569 auto-inbraken)

Nieuwegein (543 auto-inbraken)

Als we het dan toch over diefstallen hebben pakken we meteen de verzekering even mee. Natuurlijk heb je als petrolhead jouw vierwieler (beperkt) casco verzekerd en hoef je jezelf om ingebouwde fabrieksaccessoires geen zorgen te maken. Heb je echter wat leuke accessoires geplaatst dan is dit vaak maar deels verzekerd. Losse spullen zijn vaak maar tot een klein bedrag gedekt onder de inboedelverzekering.

Maar voorkomen is beter dan genezen, daarom heeft de Politie een aantal tips om auto-inbraak te voorkomen. Zorg dat jouw auto op een verlichte plaats staat en afgesloten is. Verwijder de radio -indien mogelijk-, de (afdruk) van de navigatiehouder en neem kostbaarheden mee. Losse spullen kun je het beste uit het zicht leggen. Ligt er niks in de auto raadt de politie je aan het handschoenenkastje en de rolhoes open te laten.

Laat dus geen kostbaarheden achter en controleer meteen of je de accessoires op jouw auto tegen de juiste prijs hebt meeverzekerd!