Dit doet AC Schnitzer met de X3 M Competition

De dikste X3 ooit is nog bruter gemaakt.





Het is niet zo dat de X3 M Competition een kuurtje nodig had. Bij BMW M GmbH hebben ze goed hun best gedaan om er een klein monster van te maken. Met 510 pk uit een nieuwe turbo zes-in-lijn krijgen we al een kleine teaser wat we kunnen verwachten met betrekking tot de nieuwe M3/M4.

Toch was het volgens AC Schnitzer niet voldoende. Niet zo gek ook, heb jij ooit een tuner horen zeggen dat het wél genoeg is? De Duitsers hebben de Competition aangepakt en komen later ook met een pakketje voor de non-Competition X3 M met 480 pk.

De AC Schnitzer X3 M Competition is lekker gekieteld en levert nu 600 pk en 700 Nm koppel. Een stijging van 90 pk en 100 Nm koppel in vergelijking met een standaard Competition. De tuner heeft niet bekendgemaakt wat dit betekent voor de acceleratiecijfers, maar hou er rekening mee dat het kanon nu 0-100 in minder dan vier seconden doet.

Naast motorische tuning pakt AC Schnitzer ook het uiterlijk van de X3 M Competition aan op een manier zoals ze dat mooi vinden. De auto is 2,0 cm voor en 2.5 cm achter verlaagd. Verder zie je onder meer joekels van 20 en 22-inch velgen en een opvallende achterspoiler.