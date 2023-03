Ook diesels MET roetfilter worden verboden

Zelfs een diesel met roetfilter is keihard verboden straks.

De dieselrijder krijgt het steeds lastiger. De auto’s met zelfontbrander liggen nogal onder vuur vanwege de hoge NOX-uitstoot. Nu zijn er gelukkig roetfilters, maar die zijn niet heilig. Dat blijkt wel, want het verbod op diesels MET roetfilter is op komst.

België neemt het voortouw. In Wallonië gaan vanaf 2025 nieuwe eisen in qua milieuzones. Veelal was Euro 4 een belangrijke scheidingslijn. Daarvoor hadden dieselauto’s vaak nog geen roetfilter, bij Euro 4 is dat wel het geval. Kortom, het is vrij eenvoudig om te verkopen dat je zonder roetfilter niet in een milieuzone kunt komen.

Diesel met roetfilter

Maar nu gaat in 2025 er een verbod gelden voor Euro 4-diesels. Dit betekent dat je minimaal een Euro 5-diesel moet hebben om de stad in te mogen rijden. In België zijn er drie gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Het is dus het Franstalige gedeelte waar de Euro 4 diesels verboden worden. Wallonië verbiedt de Euro 4-motoren om de mensen gezonder te laten leven.

Dat moet leiden tot vele economische voordelen. Denk aan minder medische kosten, betere productiviteit en een langere levensduur. Aanvankelijk was het de bedoeling om de nieuwe regels in te laten gaan op 1 januari 2023. Vanwege de enorme energiekosten waar het volk onder te lijden had, heeft Wallonië besloten het twee jaar uit te stellen naar 1 januari 2025.

Keiharde nuance!

Daarna gaat het overigens hard. In 2030 wil men namelijk het verbod uitbreiden voor zowel benzineauto’s (Euro 5, Euro 6 en Euro 6D) als in principe alle diesels. Alleen Euro 7 auto’s kunnen dan nog de milieuzone in. Dit is overigens nog een voorstel en nog niet goedgekeurd of vastgelegd. Maar ja, reken er maar op dat een soortgelijke maatregel in 2030 zal volgen.

Uiteraard is er ruimte voor een klein beetje nuance. Het gaat om milieuzones, je kan dus nog wel buiten de steden rijden. Een ander dingetje, die Euro4-diesels zijn in 2025 echt behoorlijk oud aan het worden. De eerste diesels met partikelfilter vallen er onder, maar de meeste 2002-2010 auto’s hebben er nu al een paar ton op staan. Reken er maar op dat het grootste gedeelte tegen die tijd toch al ‘op’ zijn.

Via: Wallonie.be

Met dank aan Coert voor de tip!