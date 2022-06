Roetfilter tóch nog niet verplicht bij APK

De nieuwe eis zou eigenlijk volgende maand ingaan, maar dat is nu op het laatste moment uitgesteld.

De reputatie van walmende diesels is niet al te best in milieubewuste kringen (en daarbuiten). Dat is niet helemaal onterecht, maar het scheelt een hoop als er een roetfilter aanwezig is. Dan moet die wel aanwezig zijn. En naar behoren functioneren.

Om dat te controleren is een extra eis bij de APK in het leven geroepen. Om door de APK te komen met een diesel moet er binnenkort een goed werkend roetfilter aanwezig zijn. Het gaat daarbij om Euro 5- en Euro 6-diesels. Deze uitbreiding van de APK werd begin vorig jaar aangekondigd en zou vanaf 1 juli 2022 ingaan.

Een blik op de kalender leert dat het vandaag 16 juni is, dus het is al bijna zover. Althans, dat was de bedoeling… De invoering van de nieuwe eis wordt nu echter op het laatste moment uitgesteld. Dat maakt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vandaag bekend. Er wordt nu pas vanaf 1 januari 2023 gecontroleerd op goed werkende roetfilters.

Vanwaar dit uitstel, vraag je misschien? Nou, veel APK keurstations hebben nog niet de benodigde deeltjesteller. En daarmee gaat het keuren een beetje lastig worden. De deeltjestellers zijn wel besteld, maar je raadt het al: er zijn leveringsproblemen van bepaalde onderdelen uit China.

Om deze reden heeft de Stiching Overlegorgaan APK (ook wel bekend als SO-APK) om uitstel gevraagd. De staatssecretaris heeft vandaag laten weten daar gehoor aan te willen geven.

Het resultaat is dat diesels zonder (goed werkend) roetfilter nog een half jaartje langer roetdeeltjes de lucht in kunnen slingeren. Maar daarna moeten ze er echt aan geloven. De staatssecretaris vindt langer uitstel niet verantwoordelijk “gezien het nadelige effect voor de luchtkwaliteit en de gezondheid.”

Foto: Alpina D3 Biturbo Touring, gespot door @KD-Producties