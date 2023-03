Corolla Cross instapper is echt verrassend prijzig

De Corolla Cross instapper kost namelijk alsnog dik 37 mille.

Fabrikanten hebben ondertussen hun gehele gamma ‘gecrossoverd’. Met dat zelfverzonnen woord bedoelen we dat automerken voor bijna elke ‘normale’ auto nu ook een crossover hebben. Bij BMW gaat het bijvoorbeeld van de X1 tot en met de X7, bij Mercedes-Benz van de GLA tot de GLS. Toyota is ook lekker bezig, want het merk heeft ook in bijna elke klasse een crossover.

Het begint uiteraard met de Aygo X (A-segment), daarboven staat de Yaris Cross (B-segment). De Corolla Cross is dan het C-segment alternatief in de wereld van Japanse crossovers. Ondanks dat dit een heel erg heet segment is, kan Toyota er geen potten breken. In totaal zijn er iets meer dan 1.000 exemplaren op gele platen gezet. Dat moet veel beter kunnen, toch?

Adequaat

Dat moet gaan gebeuren met een nieuwe instapper van de Toyota Corolla Cross. Tot voorheen kon je de Crossende Corolla alleen maar krijgen met de ‘dikke’ aandrijflijn, de 2.0 Hybride met 197 pk, die ze bij Toyota ‘High Power’ noemen.

Er is nu ook een 1.8 hybride, die ze niet Low Power noemen, maar gewoon Hybrid. Met 140 pk heb je namelijk nog een adequate hoeveelheid vermogen om de 2,3 kinderen met de vouwwagen naar Zuid-Frankrijk te rijden.

Prijs instapper Corolla Cross

Qua prijs lijkt het allemaal hosanna te zijn. De 1.8 is uiteraard goedkoper dan de 2.0. Alleen zal het qua verkoopcijfers geen zoden aan de dijk zetten, schatten wij zo in. Je krijgt namelijk aanzienlijk minder Corolla Cross voor aanzienlijk meer geld. Tot voor kort betaalde je namelijk voor de goedkoopste versie, de 2.0 Active, 38.695 euro.

Die kost nu ineens 41.095 euro en is beperkt leverbaar. De 2.0 Dynamic is dan meteen 42.995 euro. Om het even in perspectief te plaatsen, de Corolla Cross koste met de dikke motor bij de introductie nog 36.995 euro. Zo hard kan het gaan!

De nieuwe Corolla Cross met 1.8 motor is er vanaf 37.295 euro. Dan heb je dus die Active-uitvoering. Zowel de 1.8 als de 2.0 kun je krijgen als Active, Active Style en Dynamic. Het topmodel bij de 1.8 is de Style+ Premium Pack, de dikste Corolla Cross is de 2.0 Exclusive. Die kost 48.195 euro.

Dus ja, de Corolla cross is bereikbaarder geworden, alleen niet zoveel als mogelijk was geweest.

