Diesels hype in VS, Duitsers niet boos maar teleurgesteld

Het kan verkeren.

Het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat dieselauto’s in het recente verleden nogal onder vuur lagen in Amerika. Met name de Duitse merken hadden jarenlang hun best gedaan zelfontbranders aan de man te brengen in het beloofde land. Diesel zijn/waren hier immers ontzettend populair en de gewiekse Germanen zagen het natuurlijk wel zitten om die techniek ook aan de andere kant van de plas aan de man te brengen.

Om dit te bewerkstelligen moesten een aantal obstakels overwonnen worden. Sommigen hadden puur met het imago van diesel te maken, maar daar kan je paarse broeken op loslaten. Anderen waren serieuzer: benzine is in Amerika aan de pomp een stuk goedkoper dan diesel. Daarbij kijken ze in the land of the free niet op een grammetje CO2 meer of minder, maar zijn ze wel streng op de NOx-uitstoot. Dat is namelijk daadwerkelijk schadelijk voor de gezondheid.

We weten inmiddels hoe het afliep. Door de plotseling duurder wordende olie hadden dieselauto’s korte tijd de wind in de zeilen. Hoger wordende bomen vangen echter ook steeds meer wind. Alle Clean Diesel-spotjes ten spijt bleken dieselauto’s helemaal niet zo clean te zijn. Na al het gedoe bleek dat nog slechts één op de 1.000 (!) verkochte auto’s in de States een diesel te zijn. Dead in the water dus, die diesels.

Dat is in ieder geval wel wat de Duitse merken geconcludeerd leken te hebben na dieselgate. BMW probeert het nog een beetje met de 328d (onze 320d) en 540d (onze 530d) maar bij Mercedes en Volkswagen zoek je tevergeefs naar een TDI of CDI in de Amerikaanse prijslijsten. De reputatie is te zeer besmet.

Of niet? Tijdens de beurs in Detroit gebeurde namelijk wat verrassends, volgens de Süddeutsche Zeitung. Met veel tamtam presenteren de Amerikaanse grote drie hun dieselmotoren en modellen. General Motors roept zichzelf uit tot ‘het leidende merk voor diesel’, Ford besluit voor het eerst in 70 jaar een diesel in hun F-150 te gaan aanbieden. Toch wel een big deal, omdat de F-150 steevast tot de best verkochte auto’s van Amerika hoort.

Waar de Duitsers faalden, lijken de domestics enkele jaren na dato dus alsnog de diesel salonfähig maken, zo lijkt. Maar ze lopen daarbij ook tegen dezelfde problemen aan. FCA werd al eerder in verband gebracht met dieselfraude en nu is ook Ford verdacht gemaakt. Het hele idee lijkt daarom ‘een beetje dom’. Maar misschien speculeren de fabrikanten op het einde van de EPA en nog zeven jaar Trump?