“Invoeren minimumgewicht F1 coureurs niet voldoende”

Dat is althans de mening van Gary Anderson, voormalig designer van F1-bolides.

Afgelopen week praatten we je bij over de dingen die besproken zijn tijdens de Formule 1 Strategy Group meeting. Het ging onder andere over barge boards en motoren en dergelijke. Een puntje dat we niet meenamen in het artikel, maar wel nog even belicht werd door verstokte F1-fan @edge in de comments, is de regelwijziging betreffende het gewicht van de auto’s en coureurs.

Die twee dingen worden namelijk van elkaar losgekoppeld. Eerlijk gezegd zag ik daar in eerste instantie het punt niet van in. Immers waren F1 bolides doorgaans altijd veel lichter dan toegestaan en moest er altijd al met balast gewerkt worden om het totaalgewicht inclusief coureur op het minimale niveau te krijgen. Op zich was dat al een ‘eerlijker’ systeem dan in andere klasses, waar alleen de auto zelf aan een bepaald gewicht moet voldoen en de rijder vette pech heeft als ‘ie dik is. Of lang en enorm gespierd, zoals ondergetekende.

De introductie van de nieuwe aandrijflijnen met turbo’s en alle elektrogizmo’s heeft er echter voor gezorgd dat de auto’s inclusief coureur steeds dichter tegen de grens van het minimale gewicht aangeschurkt zijn. Dit minimale gewicht is weliswaar al flink verhoogd ten opzichte van wat het ooit was (de laatste jaren zijn we dik 100 kilo opgeschoven), maar desalniettemin zijn de marges krapper geworden.

Zo werd er nog niet zo heel lang geleden gespeculeerd dat sommige auto’s, zoals de Force India, met een hoger gewicht dan het minimumgewicht rondreden. Een situatie die jarenlang ondenkbaar was. Overigens is het verhaal ook dat dit inmiddels al niet meer het geval is, doordat teams steeds zoeken naar mogelijkheden om lichtere onderdelen te maken. Op zich is een streng minimumgewicht in dat opzicht een goede prikkel dus.

Enfin, de nieuwe regel voor 2019 is dat auto’s minimaal 660 kilogram moeten wegen en coureurs minimaal 80 kilogram. Coureurs mogen ook minder wegen, maar moeten dan het verschil meetorsen in de vorm van ballast. In de situatie dat de teams erin slagen de auto’s onder de 660 kilogram houden, heeft dit in feite geen implicaties ten opzichte van de huidige situatie. Immers: stel dat een auto in principe 630 kilo weegt en twee coureurs heeft van respectievelijk 60 kilo en een gezonde 80 kilo. Volgens de oude regels (maar op basis van een gewicht van 740 kilo) zou de coureur van 60 kilo 50 kilo balast moeten meedragen om het minimumgewicht van 740 kilo te halen. De coureur van 80 kilo zou 30 kilo balast mee moeten dragen om op het minimumgewicht te komen. Volgens de nieuwe regels zou dit hetzelfde zijn: 30 kilo + 20 kilo voor de lichtere coureur, 30 kilo + 0 kilo voor de zwaardere coureur.

Maar, stel dat het team de auto zelf sowieso niet op een lager gewicht dan 680 kilo krijgt. Volgens de oude regels heeft de lichte coureur nu een gewichtsvoordeel: zijn 60 kilo brengt het totaalgewicht van de auto op 740 kilo en compenseert zo voor de zware bak. De coureur van 80 kilo is echter het bokkie: zijn auto is samen met hem erbij 20 kilo ‘te zwaar’ en dus te traag. Volgens de nieuwe regels zou de lichte coureur echter, qua gewicht, net zo hard het bokkie zijn als de zwaardere coureur. Hij moet namelijk 20 kilo extra meetorsen om zijn eigen gewicht te compenseren. Dat de auto 20 kilo te zwaar is moet zijn team maar fixen.

Volgens Gary Anderson, voormalig ontwerper van Jordan, heeft de lichtere coureur echter alsnog een voordeel. De mee te torsen balast kan namelijk aangewend worden om de balans van de auto te verbeteren en/of het zwaartepunt omlaag te brengen. Dit terwijl een forsere coureur letterlijk niet de ruimte heeft om zijn lichaam nog lager bij de grond te plaatsen. Anderson stelt dan ook voor dat om de zaken echt helemaal eerlijk te maken, ook nog precies moet worden bepaald wáár het belastgewicht in de auto geplaatst moet worden om te simuleren dat de lichte rijder zwaarder is. Anderson denkt dat het gewicht het beste achter het zitje van de coureur geplaatst kan worden om dit te bereiken.

Technisch gezien heeft de designer vast gelijk. Maar vind je dat de F1 dit ook moet invoeren of gaat het te ver? Bij basketbal hoeven mensen van 2,5 meter groot immers ook niet op hun knieën te lopen. In de ene sport is het nou eenmaal een voordeel om groot te zijn, in de andere weer een nadeel…toch?