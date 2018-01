Rol met je posse door LA in deze zeswielige G

Don't be gentle, it's a rental.

Misschien lees je dit bericht wel terwijl je even pauze neemt van het opbouwen van je youtube-imperium. Gekke stunts uithalen met een groepje vrienden, epische editing-skillz en het toevoegen van de juiste emoji’s in je thumbnail kunnen je ver brengen in het leven. Maar ja, de Nederlandse markt veroveren is leuk, echter als je echt tientallen miljoenen per jaar wil binnenangelen moet je internationaal gaan.

Wat blijkt? Goed nieuws! Er is laatst iets gebeurd met een populaire Amerikaanse Youtuber die vijftien miljoen abonnees had in een Japans bos. Wat precies het punt was is een beetje onduidelijk, maar feit is: de man ligt onder vuur. Je begrijpt: dit is jouw kans om het gat te springen.

Echter, verhuizen naar Los Angeles is duur en je moet natuurlijk wel vast die baller-lifestyle uitstralen voordat je je deze lifestyle daadwerkelijk kan veroorloven. Gelukkig doet een camera in de hand hebben vaak wonderen als het aankomt op goodies lospeuren van bedrijven. Top tip: maak even een account aan op Turo en regel deze custom Mercedes G-Klasse met zes wielen voor een dag (985 Dollar)/week/maand.

De auto is eigenlijk een G500, of G550 zoals ze die in Amerika noemen, maar achterop prijkt een G65 badge. Wel een beetje raar, want op de flank staat dan weer ‘V8’. Maar goed, kniesoor die daar op let. Punt is dat het ding er met zijn zes joekelige zwarte wielen bruut uitziet en je er met al je matties inpast dankzij de extra zitrij achterin.

De stunts schrijven zichzelf. Getuige de advertentie is de eigenaar bijvoorbeeld erg netjes op zijn auto. Je wordt geacht er niet in te eten. Dus plemp ‘m vol met popcorn en zoom in op het gezicht van de eigenaar als je de auto terugbrengt of zo. Thumbnail van het boze gezicht, G-Klasse met uitpuilende popcorn op de achtergrond, titel ‘🤬🤬🤬CRAZY🤬🤬🤬 Mercedes owner nearly killed us🤣🤣🤣’, klaar. Tickets naar de Lakers als bedankje kan je sturen naar ons hoofdkantoor.



Bedankt Thomas voor de tip!