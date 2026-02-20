F1-kopstukken weten het zeker: Max Verstappen stopt voorlopig NIET met de F1

Le Mans moet nog even wachten.

Hopelijk hebben Vettel en Alonso nog wat geduld en genoeg frisse jaren voor de boeg als coureurs van een hypercar. Mocht het dreamteam er daadwerkelijk komen, dan zullen de Spaanse en Duitse ex-F1-kampioenen nog even moeten wachten. Max Verstappen gaat namelijk volgens F1-kopman Stefano Domenicali én Red Bull-eindverantwoordelijke Laurent Mekies gewoon door in de Formule 1.

Vanwaar ineens de bevestiging van Verstappens F1-toekomst? Nou, Verstappen stookt kortgeleden zelf het vuurtje aan. Hij begon met de F1 te vergelijken met de Formule E. Daar ging de elektrische Formule-klasse dan weer mee aan de haal, maar dat is een heel ander verhaal.

Vervolgens deed Verstappen er nog een schepje bovenop door te zeggen dat de nieuwe regels ”niet helpen” bij het uitzitten van zijn F1-contract. Zijn fans vinden het volgens de coureur prima om een barbecue te hebben naast de baan bij een andere raceklasse. Oftewel: Max Verstappen gaat eerder dan verwacht stoppen met de Formule 1, aldus verschillende media.

”Verstappen blijft”

Het gerucht is binnen een dag alweer vakkundig weggepoetst en wel door de hoogste pief binnen de sport, Stefano Domenicali. Hij is tegenwoordig de CEO van de Formule 1. De Italiaan sprak in Bahrein met alle coureurs om erachter te komen hoe zij nou écht tegen de nieuwe regels en bijbehorende auto’s kijken. De F1-baas kletste dus ook met Max Verstappen. Zijn conclusie uit dit gesprek: Verstappen is nog helemaal niet klaar met de Formule 1.

”Ik garandeer je dat Max meer van de Formule 1 houdt en er meer om geeft dan wie dan ook. Hij heeft een manier om zijn standpunten op een bepaalde manier over te brengen, maar we hebben een zeer constructieve bijeenkomst gehad, ook met de federatie en de teams, om zijn standpunten te belichten over wat er volgens hem moet gebeuren om het coureurstalent centraal te houden zonder de aanpak te veranderen”, vertelt Domenicali aan verschillende F1-media.

Verstappens baas is ook zeker van zijn zaak

Ook de opvolger van Christian Horner als Red Bull-teambaas, Laurent Mekies, gelooft niet in een vroegtijdige Maxit. Bij de persconferentie met wat teambazen in Bahrein krijgt Mekies de vraag of hij vreest voor een vroegtijdig vertrek van de Nederlander uit de raceklasse. ”Het korte antwoord op die vraag is nee, daarover maak ik me absoluut geen zorgen”, zegt de teamleider.

Hij vervolgt: ”En ja, ik herinner me onze gesprekken van vorig jaar nog, toen hij in de simulator overstapte van het ene automodel naar het andere, dus van ’25 naar ’26. En ja, het verschil was zo groot dat hij op een gegeven moment, terecht denk ik, besloot zich te concentreren op de aanpak van de ’25.” Verstappen gaf bij die eerste virtuele tests met de 2026-auto al aan dat het rijden met deze generatie hem niet zint. Die simulaties waren al vrij accuraat.

Ondanks de klaagzang van Verstappen over de nieuwe F1-auto’s gelooft Mekies in een verblijf van Verstappen in de F1 tot tenminste 2028. Sterker nog, de teambaas denkt dat Verstappen weer boven de rest van het rijdersveld zal uitstijgen. ”Ik heb er alle vertrouwen in dat hij, zoals het zal blijken, waarschijnlijk de beste zal worden in het beheersen van deze regels, inclusief de technische details en trucs, net zoals hij dat was bij de vorige reglementen.”

We gaan het meemaken. Eerst maar eens zien of iedereen zijn eigen benzine kan gebruiken en of er nog meer teams een doordraaiende achtervleugel introduceren.

Via Motorsport.com