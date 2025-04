Belgen krijgen eindelijk geld van Volkswagen

In het dieselschandaal van Volkswagen is er een akkoord bereikt in België.

In Nederland was het, via de rechter, al een stuk eerder geregeld. Maar eindelijk mogen ook de Belgen aankloppen bij Volkswagen voor geld vanwege het dieselschandaal. Volkswagen moet wel de portemonnee trekken als alle rechthebbenden hun geld komen halen.

Volkswagen dieselschandaal in België

Testaankoop, zeg maar de consumentenbond van België, heeft met Volkswagen een akkoord bereikt over de schadevergoeding voor Belgische gedupeerden van het Dieselgateschandaal.

Zo’n 320.000 Belgen die tussen 2009 en 2015 een diesel van de Volkswagen-groep kochten met een EA189-motor en sjoemelsoftware, kunnen nu 5 procent van de aankoopprijs terugvorderen.

Het Dieselgateschandaal brak in 2015 wereldwijd uit, toen bleek dat Volkswagen software had geïnstalleerd in dieselwagens om tijdens tests schonere uitstootwaarden te krijgen dan daadwerkelijk het geval was.

In België startte Testaankoop twee procedures tegen het concern. Het heeft even geduurd, maar nu is er eindelijk een akkoord over hoe de schadevergoeding moet worden uitgekeerd.

De rechtbank in Brussel oordeelde op 27 juli 2023 al dat VW AG een vergoeding moest betalen aan gedupeerden. Dat vonnis is nu definitief: Volkswagen en Testaankoop gaan niet in beroep. Daarmee is de praktische afhandeling begonnen.

De compensatie bedraagt 5 procent van de aankoopprijs van het voertuig. Wie in de tussentijd de sjoemel-VW heeft verkocht krijgt 5 procent van het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. Er zit wel een addertje onder het gras: het voertuig mag geen update van de betwiste software hebben gekregen. Volkswagen beslist zelf of jouw auto aan die voorwaarde voldoet.

De regeling geldt voor wie een Volkswagen, Audi, Skoda of Seat met een EA189-dieselmotor kocht. De datum van aankoop is bepalend.

Voor 1 september 2014 gekocht? Alleen als je Testaankoop op de hoogte hebt gesteld.

Tussen 1 september 2014 en 22 september 2015 gekocht? Dan hoor je automatisch bij de groepsvordering.

Na 22 september 2015 gekocht? Helaas, je valt uit de boot. Op die datum gaf Volkswagen namelijk zelf toe dat de software in de auto’s zat.

Belgen hebben vier maanden de tijd om je claim in te dienen, nadat het vonnis gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Die publicatie moet nog gebeuren.

Testaankoop zal een platform opzetten waarop claims kunnen worden ingediend. Daar kunnen de Belgen ook nagaan of het Volkswagen-product in kwestie in aanmerking komt en kunnen ze eindelijk het geld krijgen.