Dieselgate van Peugeot en Citroën: 2 miljoen auto’s hebben sjoemelsoftware

Nog meer hoofdpijn voor Stellantis.

Terwijl Stellantis al even onder ons is en niet meer weg te denken is uit de Europese autowereld, heeft het concern nog altijd last van hetgeen PSA achterliet. In Frankrijk loopt een rechtszaak tegen het oude Franse deel van Stellantis vanwege sjoemelsoftware in dieselauto’s. Klinkt bekend, niet waar?

Gisteren werden de vorderingen van het Franse OM bekendgemaakt. Peugeot en Citroën worden verdacht van het op de markt brengen van auto’s waarvan de merken wisten dat ze niet voldeden aan de uitstootnorm Euro 5. De fabrikanten werden in juni 2021 aangeklaagd en de zaak loopt nu dus nog steeds.

De twee merken zouden tussen 2009 en 2015 bijna twee miljoen dieselauto’s in Frankrijk hebben verkocht die ”speciaal gekalibreerd zijn om te garanderen dat ze voldoen aan de wettelijke norm met betrekking tot stikstofoxide-uitstoot, uitsluitend onder de rijomstandigheden van de goedkeuringstest.”

Bij normaal rijgedrag zou de kalibratie zorgen voor een aanzienlijk slechtere werking van de systemen die de uitstoot meten. Daardoor zou de drempelwaarde voor de stikstofuitstoot ”frequent” overschreden worden volgens de rechter. Peugeot en Citroën zouden € 33,9 miljard hebben omgezet met de diesels.

Reactie van Stellantis

De advocaat van de twee bedrijven weigerde commentaar te geven aan de media. Verschillende voormalige leidinggevenden van PSA, waaronder Jean-Martin Folz, Christian Streiff en Philippe Varin, werden tijdens het onderzoek geïnterviewd. Tijdens het verhoor verdedigde een van de managers dat het systeem gebruikt werd omdat het volgens de regels mocht. Hij noemt de Euro 5-regels ook ”uiterst vaag”.

De rechters denken er anders over. Het Openbaar Ministerie stelt voor dat de onderzoekers gaan vaststellen of de auto’s “gevaarlijk voor de gezondheid” zijn en “in het bijzonder het optreden van luchtwegaandoeningen bij mensen bevorderen”. Als dat zo is, zal Stellantis zwaardere straffen krijgen.

Alsof het megaconcern nog niet genoeg aan haar hoofd heeft, blijft het zich ook bezighouden met de rommel van PSA. En dat net na een dieselgate met bedrijfsbussen.

Bron: Ouest France