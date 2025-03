Peugeot, Opel en Citroën-rijders de dupe van laadproblemen

De Stellantis auto’s van Peugeot, Opel en Citroën hebben laadproblemen. Reparatie buiten garantie kan duizenden euro’s kosten.

Ook zo’n in om Antoinette Hertsenberg met haar strenge stem te horen babbelen over consumentenproblemen, vooral als het over auto’s gaat? Dan moet je vanavond NPO kijken, want vanavond in Radar staan laadproblemen met elektrische auto’s van Peugeot, Opel en Citroën centraal.

Laadproblemen Stellantis

Sinds 2019 klagen eigenaren steen en been over een bizar probleem: de auto laadt niet meer op. En nee, dat is geen klein akkefietje. De boordlader geeft er massaal de brui aan. Alleen al in Nederland zijn 33.000 auto’s die te maken hebben met dit probleem. Het AD mocht alvast vooruitblikken op de tv-uitzending van Radar vanavond.

Niet meer kunnen AC-laden

De boordlader, geleverd door het Duitse Mahle, begeeft het na verloop van tijd. AC-laden is dan niet langer mogelijk. Sommige eigenaren kunnen nog DC-laden, maar de meeste mensen hebben geen snellader op de oprit staan.

Stellantis heeft inmiddels meerdere versies van de boordlader laten ontwikkelen, maar de problemen blijven zich opstapelen. Alsof dat nog niet erg genoeg is, kost een vervangende lader je zomaar €1.000 tot €2.000. En dan nog is het maar de vraag of je van het probleem af bent.

Radar duikt maandagavond in deze hele ellende. Talloze boomers, eh, boze Peugeot– en Opel-rijders komen aan het woord. Dealers blijken hun klanten amper serieus te nemen. Klachten worden slecht aangehoord en sommige gedupeerden moeten maanden wachten op een reparatie.

Na flink wat druk van onder andere de ANWB heeft Stellantis de garantietermijn van de boordlader verlengd van twee naar vier jaar. Een doekje voor het bloeden, maar geen echte oplossing. Want als je buiten de garantie valt, mag je alsnog diep in de buidel tasten voor een vervangend exemplaar. En dan nog is het hopen dat deze niet ook weer sneuvelt.

In de tv-uitzending van vanavond komt het onderwerp in detail aan bod. Het voorlopige Autoblog advies? Blijf weg van een elektrische auto van Peugeot, Opel en Citroën. Ik herhaal..