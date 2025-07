Nee toch: nog een terugroepactie Stellantis, dit keer niet over airbags

Nog een terugroepactie van Stellantis en dit keer niet vanwege airbags, maar motorslijtage.

Het is normaliter niet echt slecht nieuws om als merk veel terugroepacties uit te roepen. Sterker nog: het getuigt van je kwaliteit willen verbeteren. Toyota, geroemd om hun betrouwbaarheid, heeft veel terugroepacties. En soms is dat echt omdat een schroef ergens in het plaatwerk even aangedraaid moet worden.

Stellantis roept auto’s terug

Je moet dus voorzichtig zijn als Stellantis weer auto’s terugroept en je eerste reactie is: wow, alweer? Maar het gaat ook wel een beetje om de aard van het probleem. Want airbags die verkeerd ontploffen en zo voor verwondingen (of erger) zorgen, da’s wel iets erger dan een bout die een halve millimeter te los zit. Terwijl het concern druk bezig is met de afhandeling van de duizenden DS3’s en C3’s die nu officieel stil moeten staan, is er nog een terugroepactie uitgeroepen.

Motorprobleem

En dit keer vanwege een motoronderdeel. We horen iedereen nu al flashbacks krijgen naar de 1.2 PureTech, de fameuze ‘natte-riem’-motor waar die natte riem toch niet het ei van Columbus is. Voor de verandering gaat het eens niet daarover. Nee, het probleem van de huidige terugroepactie zit in de 1.5 BlueHDi-motor. Deze motor, intern bekend als de ‘DV5’, kan problemen hebben met de nokkenasketting. Deze slijt (te) snel en kan breken, wat natuurlijk de nodige motorschade met zich mee brengt. Stellantis benadrukt dat het is om schade te voorkomen, en dat er geen bekende gevallen zijn waar het voor letsel heeft gezorgd. Kopzorgen tellen niet mee.

Wordt mijn auto teruggeroepen?

NOS meldt dat het in Nederland gaat om 24.000 auto’s van de merken Citroën, DS, Fiat, Opel en Peugeot. Specifiek dus die met de 1.5 BlueHDi-motor gebouwd tussen 2017 en 2023. Het gaat om populaire modellen in de middenklasse, denk aan de Peugeot 30(0)8, Opel Grandland X, Citroën Cactus en C5 Aircross en DS 3 Crossback. Voor de zekerheid kun je als Stellantis-eigenaar de terugroepactie zelf het beste checken via de RDW en/of contact opnemen met je lokale dealer. Auto’s die recent al de ketting hebben vervangen, tussen 2023 en 2025, maken er aanspraak op om dit bedrag terug te krijgen.