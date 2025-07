Lekkerste ID.3-concept gaat in productie, is duurder dan een Golf R

De geinige conceptauto is behoorlijk prijzig.

Marketingtrucjes hoeven niet doorzichtig en saai te zijn. Een Golf-uitvoering ter ere van een film leidde tot 16.700 extra verkopen terwijl VW eigenlijk van plan was om 10.000 stuks te bouwen. We hebben het natuurlijk over de Golf II Fire & Ice.

Vorig jaar laaide het Fire & Ice-vuurtje weer op dankzij een ID.3-concept. Bogner werkte mee aan een eerbetoon aan de speciale jaren ’90 Golf. VW-bestuurslid Martin Sander zegt daarover: “De reacties op de showauto van vorig jaar waren overweldigend. Veel Volkswagen-fans gaven aan dat ze graag wilden dat deze auto in serieproductie zou gaan, en we hebben die wens maar al te graag werkelijkheid laten worden.”

Volkswagen ID.3 GTX Fire & Ice gaat in productie

Het doel zal vast zijn om weer 16.700 stuks te verkopen, maar voorlopig houdt Volkswagen het bij 1990, een referentie naar het jaar waarin de Golf Fire & Ice uitkwam. De kleurrijke ID.3 is er met een 286 pk e-aandrijflijn of met de krachtbron van de GTX Performance die 326 pk aan vermogen heeft. Het koppel is altijd 545 Nm. De sportiefste versie gaat maximaal 200 km/u en heeft standaard het leukere DCC-chassis.

Net als de conceptauto en de oude Golf is de ID.3 uitgedost in een paarse tint die VW nu Electric Violet noemt. Over de lak is een matte wrap met een soort doolhofpatroon gelegd. De knapste delen van de ID.3 Fire & Ice zijn toch wel de wielen. Wat een toffe velgen!

Het interieur is heftiger voorzien van Fire & Ice-spulletjes. Kijk maar eens naar de asymmetrische stoelkleuren, vuur- en ijspedalen en een rits op de zitting waarachter nog een gekleurd deel zit.

De ID.3 GTX Fire & Ice is duur!

Voorlopig maakt Volkswagen alleen de Duitse prijzen van de aangepaste EV bekend. Ik ga ervan uit dat je ook als Nederlander een bijzondere ID.3 kunt krijgen, als je maar betaalt. Voor de minder sterke versie ben je € 56.020 kwijt, de sterkste kost tenminste € 57.520. De standaard ID.3 GTX kost er € 47.225 en de Performance € 48.725. Dat zijn nogal verschillen. Sterker nog, de Golf R is bij onze Oosterburen goedkoper met een prijskaartje van € 55.000. Oei. Maar dan heb je wel een ID.3 die zijn waarde beter vasthoudt dan welke andere dan ook.