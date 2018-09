Dieven bestelen Richard Hammond terwijl hij lag te slapen

Als een stille Rimac verplaatsten ze zich door de woning.

De vakantie van de familie Hammond is op vervelende wijze verstoord. Richard Hammond, zijn gezin en vrienden van de familie zijn bestolen in een vakantiehuis in Saint Tropez. Hammond huurde met vrienden een villa in de populaire Franse badplaats en kregen visite van inbrekers.

De dieven kwamen ’s nachts het huis binnen, terwijl iedereen lag te slapen. Portefeuilles met geld en het horloge van de 15-jarige dochter van Richard Hammond waren de volgende ochtend verdwenen. De familie houdt er rekening mee dat de inbrekers een bedwelmende gas hebben gebruikt om de slachtoffers in diepe slaap te houden. Ze hebben namelijk niets gemerkt en bij eerdere inbraken in Saint Tropez werd ook gas gebruikt.

De grote villa is goed voor 15 kamers. De inbrekers hebben mogelijk alle kamers doorzocht, zelfs de slaapkamers waar de gasten lagen te slapen. Het ging ze puur om het geld, van geweld is geen sprake. Er waren bovendien geen sporen van braak. Pas op het moment dat dochterlief haar horloge niet kon vinden, had de familie door dat ze slachtoffer zijn geweest van een professionele inbraak. (via Sunday Express)