Volkswagen managers verplicht in elektrische auto

Ze moeten wel het goede voorbeeld geven.

Wat zou de top van Volkswagen rijden? Binnenkort een e-Golf of een elektrische Up! als het aan Volkswagen CEO Herbert Diess ligt. De VW-man is van mening dat je als autofabrikant zijnde het goede voorbeeld moet geven. Diess heeft tijdens een bijeenkomst te kennen gegeven dat managers van de Duitse autobouwer in elektrische auto’s van het merk moeten gaan rijden, aldus Welt am Sonntag.

De topman zegt dat Volkswagen niet kan prediken aan klanten dat ze een zuinige en schone auto moeten kopen, als de top zelf kiest voor dikke SUV’s. Niet geheel verrassend werd er alles behalve enthousiast gereageerd vanuit de managerstak.

Autofabrikanten moeten meer elektrische auto’s gaan verkopen om de gemiddelde CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Vanaf 2020 hanteert de EU een gemiddelde van 95 gram CO2 per kilometer. In het eerste halfjaar van Volkswagen kende het merk een uitstoot van 118 gram CO2 per kilometer. Werk aan de winkel dus, want de Duitsers hebben minder dan twee jaar de tijd om aan de waarden te voldoen.