BMW gaat je weer van het werk houden

Het zijn altijd weer die Duitsers.



Het is iets waar onze Zuiderburen extreem goed in zijn: het bouwen van een goede configurator. Je kan, als je voldoende tijd hebt, tot op de meest specifieke details een auto samenstellen. Natuurlijk is dat ook wel logisch, want het zijn juist de Duitse merken die enorm veel opties aanbieden voor hun auto’s. Bij Lexus duurt een configuratie-sessie niet zo lang, een eigenschap van Aziatische auto’s. Je kiest je uitvoering, kleur en een paar opties en wellicht wat accessoires. Dat was het wel. Maar nee, de Duitsers hebben het tot een kunst verheven. De laatste toevoeging komt van BMW, dat de configurator van de nieuwe X5 heeft klaargezet.

Op de Nederlandse site kun je de X5 (G05) al wel selecteren voor de configuratie, maar kun je na het kiezen ervan niet verder. Wellicht is de nieuwe X5 nog te nieuw en zijn ze alle, welhaast ontelbare, opties aan het toevoegen. De Duitse site helpt ons gelukkig verder. De configurators zijn verder identiek, alleen de prijzen zijn anders. Maar hey: je gaat niet zo’n configuratie aanslingeren om daadwerkelijk een auto te kopen! Het is immers puur tijdverdrijf. In dit geval opteren we voor een xLine uitvoering en de kleur ‘Sonnenstein’-metallic. Qua velgen vinken we de 20″ V-Spaak 738 wielen aan. We zetten het ouwelullen-thema voort in het interieur door te kiezen voor Marino-Leder in de kleur ‘Coffee’. Uiteraard mag hout dan niet ontbreken en vinken we ‘Edelholzausführung Esche Maser braun-metallic hochglänzend’. Wat een heerlijke smerig taaltje, dat Duits. Het (tweedehands onverkoopbare) resultaat ziet er dan zo uit:

Mocht je een BMW 8 Serie willen samenstellen, dan moeten we je vooralsnog teleurstellen. Dat is nog niet mogelijk. Althans, als je de Nederlandse website bezoekt. Het is namelijk al wel mogelijk dit te doen in de Verenigde Staten. Deze site is compleet anders en minder uitgebreid dan de Europese variant. Toch probeerden we even een ideale 8 Serie samen te stellen. Heel veel keuze is er nog niet. Qua uitvoering kun je alleen kiezen uit de M850i xDrive. Laten we eerlijk zijn, dat is waarschijnlijk toch de uitvoering die je wilt hebben. Meer dan voldoende vermogen (530 pk!), meer dan voldoende grip en deze zal in Nederland wel duur genoeg worden. Ik heb hem even voor jullie warm gedraaid en gekozen voor ‘Sonic Speed Blue’, 20″ M V-spaak 728M velgen, Fiona Red Merino leder en ‘Finleline Copper Wood Trim’. Inderdaad, precies de uitvoering zoals ‘ie door niemand samengesteld gaat worden. Maakt niet uit, de creatieve uitspanning bezorgde mij enkele minuten plezier.