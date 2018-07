Wat is het Grand Tour trio van plan met drie limo’s?

De heren voeren iets in hun schild.

Iets met kip en gouden eieren. Als er één autoprogramma geweldig was, was het Top Gear wel. Sterker nog, de hitserie was ook bij niet-autoliefhebbers razend populair. Wereldwijd keken er 350 miljoen mensen naar. We weten allemaal hoe het gegaan is. Jeremey Clarkson heeft de serie eigenhandig de nek omgedraaid door een producer te bitch-slappen om een stukje vlees. De BBC is sindsdien zoekende om hun nieuwe ‘Top Gear’ vorm te geven (Matt LeBlanc, Eddie Jordan, Sabine Schmitz en Chris Evans zitten intussen alweer thuis op de bank.

In de tussentijd zijn de drie Diva’s verhuisd naar Amazon Prima voor belachelijk veel geldde artistieke uitdaging. Daar zet het trio helaas de trend door van flauwe gestripte humor met auto’s duidelijk op een tweede plaats. Dit is een serie dat de midlife crisis van drie slecht geklede multimiljonairs in beeld brengt met af en toe een auto in beeld. Wat dat betreft lijkt het dat ook Amazon er geen toekomst in ziet. Maar eerst komt er nog een derde seizoen.

Voor dat seizoen zijn de opnames al druk bezig. Zo deelde een Chinese nieuwssite dat de jongens en hun filmploegen gespot zijn in Chongqi, China. Het lijkt alsof ze een ouderwets goede affordable car challenge doen, met in de hoofdrol drie youngtimerlimo’s met ‘grappige kentekens‘. Of zou dit ook niet opzettelijk zijn?

Anyway, we spotten een BMW 7 Serie (E38), Mercedes S-Klasse (W140) en een Cadillac Seville STS. Wie welke auto koos is niet duidelijk. Wij gokken dat Jeremy de Mercedes koos, Richard de BMW en James de Cadillac. In dat geval heeft Jeremy pech: de Mercedes blijkt niet de betrouwbaarste te zijn.

Over de uitzenddatum van The Grand Tour S3 is weinig bekend, maar er gaan speculaties dat het later dit jaar al klaar staat op Amazon Prime. Ga jij kijken of vind je het wel best geweest met ‘The Grand Script’?