Dieven hebben het gemunt op de Mercedes A-klasse en CLA

Toch even spannende tijden als je bezitter bent van een Mercedes A-klasse of CLA, want diefstal ligt op de loer.

Al jaren zijn dieven allang niet meer geïnteresseerd in een complete auto. Tenzij het een Audi RS6 is. De diefstal van een voertuig is veel gedoe met een groter risico. Op bestelling onderdelen pikken van een auto heeft het overgenomen van een complete diefstal. Maar ook dit is niet zonder risico. Recent kwam een boef te overlijden nadat een Toyota Prius op hem viel, terwijl hij bezig was de katalysator te pikken.

Mercedes A-klasse en CLA diefstal

Voor dit nieuws schakelen we over naar het Diemen van Lange Frans (niet alleen Zuid) en Amsterdam Duivendrecht. De politie waarschuwt op Facebook in het gebied voor een opvallende toename als het gaat om de diefstal van onderdelen in het geval van een Mercedes A-klasse en CLA. Dieven hebben het gemunt op het stuur van de Mercedes-modellen. Bij meerdere exemplaren en op meerdere nachten vorige week zijn er sturen ontvreemd. De politie denkt dat herhaling mogelijk is en waarschuwt hiervoor. Het vermoeden bestaat dat de daders nog actief zijn.

Bij dit soort diefstallen werken de boeven op bestelling. In de nacht slaan ze toe bij meerdere auto’s met vaak hetzelfde doel. Soms is dat het stuurwiel, soms het infotainmentsysteem en in extreme gevallen trekken ze het hele interieur er vakkundig uit. De eigenaar is altijd de gebeten hond, die de volgende ochtend stomverbaasd bij zijn of haar auto staat. De schade loopt gauw in de duizenden euro’s. Het zure is dat een dief soms na een paar weken terugkeert om bij de dan inmiddels gerepareerde auto opnieuw toe te slaan.

In het geval van de diefstallen in Diemen en Duivendrecht sloegen de dieven toe in de nacht van vorige week zondag op maandag en dan donderdag op vrijdag. Wie iets gezien of gehoord heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.