Katalysatordief komt om bij uitoefenen beroep

Het blijkt dus dat het ‘beroep’ van katalysatordief niet geheel vrij is van gevaar…

Alsof de duvel ermee speelt. We schreven er een paar dagen geleden nog over, dat de diefstallen van katalysators zo enorm uit de hand liep. En vandaag kwam ons het bericht ter ore dat een katalysatordief zijn werkzaamheden in Rotterdam afgelopen nacht niet heeft overleefd.

Hij was bezig om het kostbare stukje techniek onder een Toyota Prius (alweer één) vandaan te halen, toen de krik waarop hij de auto had gezet omviel. Daardoor kwam de hele auto naar beneden, bovenop de katalysatordief. Helaas voor hem overleefde hij het gewicht van het Japanse kwaliteitsproduct niet.

Katalysator van Prius is het meest geliefd

Het slachtoffer werd vanmorgen opgemerkt door de eigenaar van de Prius. Die wilde zijn dochtertje naar school brengen toen hij ineens twee benen onder zijn wagen uit zag steken. Daarop deed hij direct een beroep op de hulpdiensten, maar die konden niks meer voor de katalysatordief betekenen. Hij was al uren dood.

Waarschijnlijk had de dief tijdens het uitoefenen van zijn beroep de krik waarop de Prius stond aangetikt. En aangezien het in het donker lastig te bepalen is of je zo’n krik wel stabiel neerzet, was een klein tikje genoeg om de auto op hem te laten vallen.

Met fatale gevolgen.

Veel schade door katalysatordieven

Zoals we vorige week ook al schreven, is de schade die katalysatordieven aanrichten enorm. Vorig jaar werden er alleen al bij de Toyota Priussen in ons land bijna 1400 gestolen. Daarmee was het ook veruit de populairste auto om van zijn katalysator te ontdoen.

Die onderdelen zijn zo populair vanwege de dure edelmetalen die erin zitten. Zo schijn je best een aardige hoeveelheid platina uit 1 katalysator te kunnen halen en ook rhodium schijnt wel wat op te leveren.

Voor bovenstaande katalysatordief bleek helaas dat zijn hebzucht hem fataal werd. Je kunt natuurlijk zeggen dat dit erbij hoort als je zo’n ‘beroep’ kiest, maar dat is natuurlijk ook niet helemaal zo. Een flinke -figuurlijke- tik op de vingers is ok, maar dit gaat wel heel ver.

Maar aan de andere kant, laat het een waarschuwing zijn voor andere potentiële katalysatordieven. Sommige Priussen bijten terug en als ze dat doen, is het voorgoed met je afgelopen.

Kies dus maar gewoon voor een eerlijk beroep. Is voor iedereen veiliger.