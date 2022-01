Kopen er nog mensen een nieuwe Alpine?

Ze hebben nog steeds maar één model waar alle verkopen van moeten komen. Maar hoe zit het met de wereldwijde verkoop van Alpine in 2021?

Een aantal jaar geleden kondigde Renault de terugkeer van Alpine aan. Dat deden ze met één model, de A110. Nog steeds is dit het enige model van de Franse sportwagenfabrikant. Maar er zitten wel dingen in de pijplijn. Zo is Renault R.S. niet meer en worden sportieve modellen ondergebracht bij Alpine. En laten we de transitie in de Formule 1 niet vergeten. Renault werd Alpine en wilt daarmee uitstralen: Hallo, wij verkopen sportieve auto’s!

Alpine verkopen 2021

Van torenhoge verkopen is nog geen sprake. Hoewel Alpine met trots spreekt over een verkoopstijging van meer dan 74 procent in vergelijking met 2020, was 2020 ook echt een baggerjaar voor de Fransen. In 2021 verkocht Alpine wereldwijd in totaal 2.659 auto’s. Het overgrote deel ging naar thuisland Frankrijk met 1.618 verkopen. De top 5 bestaat verder uit Duitsland (214 verkopen), het Verenigd Koninkrijk (202) en België en Luxemburg (130).

In Nederland verkocht Alpine slechts 25 auto’s. Dat is zelfs een daling van bijna vier procent in vergelijking met 2020. Het jaar dat het al niet zo lekker ging. De grootste successen werden behaald in Frankrijk, Polen en Spanje (inclusief de Canarische Eilanden). In S[anje namen de verkopen met dik 135,7% toe (33 in totaal). In Frankrijk met 117,5% en in Polen met 105,3% (39 verkopen).