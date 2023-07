Dieven hebben het gemunt op hybrides én Alfa’s

Je kunt zeggen wat je wilt, maar het Nederlandse dievengilde heeft wel smaak. Wat de Alfa’s betreft.

Als het gaat om de diefstalcijfers kun je natuurlijk kijken welke auto’s het meest gestolen zijn. Dan kom je auto’s als de Volkswagen Golf en de Ford Fiesta tegen, waar er gewoon heel veel van zijn. Veel interessanter is eigenlijk de vraag: welke auto heeft het hoogste risico om gestolen te worden?

Die vraag kunnen we kunnen beantwoorden, want het LIV (Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit) heeft de cijfers van de het afgelopen half jaar. Wat blijkt? De auto met het hoogste diefstalrisico is een Alfa, om precies te zijn de Stelvio.

Met een Stelvio is het risico dat je auto gestolen wordt 1 op 105. Dat klinkt misschien nog als een vrij kleine kans, maar deze kans is aanzienlijk groter dan bij alle andere auto’s. Het goede nieuws is dat de auto ook vrij vaak weer terechtkomt: dat gebeurt in 44% van de gevallen (al dan niet met behulp van een oproep op Autoblog).

De Stelvio is niet de enige Alfa die in trek is bij dieven: de Giulia staat namelijk op nummer 4. Bij deze auto is de kans op diefstal 1 op 240. Uiteraard is het aantal diefstallen in absolute aantallen niet zo groot: van zowel de Stelvio als de Giulia zijn 16 exemplaren gejat in het afgelopen halfjaar.

Een auto die zowel in relatieve zin als in absolute zin heel vaak gestolen wordt is de Toyota RAV4. Met 316 gejatte exemplaren is dit met afstand de meest gestolen auto. De kans dat je RAV4 ontvreemd wordt is 1 op 118. Verder valt de Toyota C-HR op. De diefstallen van dit model zijn verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Het zijn vooral de hybrides waar dieven het op gemunt hebben. Het aantal diefstallen van (deels) elektrische auto’s steeg namelijk met 27% ten opzichte van een jaar geleden.

Hieronder de top 5 auto’s met het hoogste diefstalrisico:

Alfa Romeo Stelvio (1 op 105) Toyota RAV4 (1 op 118) Lexus RX450h (1 op 188) Alfa Romeo Giulia (1 op 240) Peugeot 3008 (1 op 241)

Voor de volledigheid ook nog even de top 10 met de meest gestolen auto’s:

Toyota RAV4 (316) Volkswagen Polo (136) Volkswagen Golf (135) Toyota C-HR (124) Fiat 500 (80) Mazda CX-5 (61) Opel Corsa (55) Ford Fiesta (53) Ford Focus (48) BMW 3 Serie (44)

Bron: LIV