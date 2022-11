Er komt een nieuwe Alfa Romeo supercar

Alfa baas Jean-Philippe Imperato zegt het zelf: “We overwegen een exclusieve supercar”

Alfa Romeo is een merk met een rijke historie. Lang werd die historie niet helemaal weerspiegeld in het hedendaagse gamma. Als je nu kijkt naar een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, of de dikste Stelvio, dan is het échte Alfa DNA nog niet uitgestorven.

Maar ja, in 1969 stond er bij de Spider in dat jaar voor het laatst Alfa Romeo op het chassis gestanst… en dat mag wel weer eens anders. Dat zou “cool” zijn aldus Alfa baas Jean-Philippe Imperato.

Alfa Romeo Supercar

Het model waar dat chassis dan onder zou moeten komen moet niet alleen een circuit auto worden, maar ook een auto die ondanks de ongetwijfeld veel te hoge prijs en positionering toch als daily driver ingezet kan worden. De supercar moet iconisch en supersexy zijn en op het eerste gezicht herkenbaar als Alfa Romeo.

Imperato suggereert tegenover Autocar dat de nieuwe topper van Alfa zelfs in het hypercar-territorium zou kunnen vallen.

Het is nog niet klaar, maar het is aan de gang. De positionering loopt. We hebben zoveel fans die om iets speciaals vragen. Jean-Philippe dagdroomt over Alfa

Beperkte oplage

Alfa Romeo werkt dus aan een supercar die in een beperkte oplage naast het kerngamma gebouwd gaat worden. De prijs zou zo maar in de honderdduizenden euro’s kunnen lopen. Hij moet het er nog even doorheen drukken bij de hoge omes van Stellantis, maar als die kleinigheid geregeld is kan de supercar al in maart 2023 worden aangekondigd.

JP laat nog niets los over de aandrijving van de Alfa Romeo supercar. Krijgt hij een benzinemotor of wordt het een volledig elektrische supercar? In ieder geval ziet hij het delen van onderdelen binnen de Stellantis groep niet zitten, zo blijkt ook uit zijn opmerkingen over het chassis.

Wat vinden jullie? Heeft Alfa Romeo het nog in zich? Wat zou de nieuwe supercar minimaal aan boord moeten hebben om de historie van het merk eer aan te doen?

Laat het ons weten in de comments.