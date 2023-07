Brabus 900 Rocket R is de dikste 911 van allemaal

Dacht je dat de 992 Turbo standaard een dikke kont had? Dan heb je de Brabus 900 Rocket R nog niet gezien.

Het nadeel van tuners die gespecialiseerd zijn in één merk is dat het allemaal heel voorspelbaar wordt. Dat was ook bij Brabus het geval: iedere Mercedes kreeg dezelfde behandeling. De Duitsers zijn nu echter hun portfolio flink aan het uitbreiden. Zo doen ze tegenwoordig ook Porsche.

Op basis van de 911 Turbo zagen we eerder dit jaar al de Brabus 820, maar de tuner is nu écht helemaal los gegaan op de 911. Het resultaat is de monsterlijke Brabus 900 Rocket R, gebaseerd op de 911 Turbo S.

Met de widebody is de 911 nog eens 6,8 centimeter breder dan standaard, wat de totale breedte op 196,8 centimeter brengt. Krappe parkeergarages kun je dus beter even voorbijrijden. De widebody is ook opgetrokken uit carbon, dus die wil je niet beschadigen.

Bij de bodykit gaat het niet alleen om de looks, Brabus heeft ook aandacht besteed aan de aerodynamica. Zo is de splitter aan de voorkant actief, wat betekent dat deze omlaag zakt bij hoge snelheden. Ter bevordering van de stroomlijn is de Brabus 900 Rocket R ook voorzien van halfdichte velgen.

Met deze auto bewijst Brabus dat ze niet alleen 900 pk uit de biturbo V8 van AMG kunnen peuteren. Het is ze ook gelukt met de zescilinder van Porsche. Dit hebben ze voor elkaar gekregen met nieuwe turbo’s. Naast 900 pk levert het blok 1.000 Nm aan koppel. Zoals je merkt houden ze van afronden bij Brabus.

Qua prestaties zit de 992 Turbo S standaard al in hypercarregionen, maar deze upgrade natuurlijk helemaal. De Brabus 900 Rocket R knalt vanuit stilstand in 2,5 seconden naar de 100 km/u. Tel daar nog 4,7 seconden bij op en je zit op 200 km/u.

De topsnelheid valt dan weer een beetje tegen voor een auto met 900 pk. Je kunt ‘maar’ 340 km/u, omdat de top begrensd is. Dit heeft Brabus naar eigen zeggen gedaan om de banden te beschermen.

Met de Brabus 900 Rocket R is exclusiviteit gegarandeerd, want Brabus bouwt niet meer dan 25 exemplaren. Die kosten €461.500 per stuk, exclusief belastingen. Om dit apparaat op Nederlands kenteken te krijgen moet je dus denken aan een bedrag van rond de zes ton.