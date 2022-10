Ook de Alfa Romeo Giulia en Stelvio hebben nu een SZ-look

De Alfa Romeo Giulia en Stelvio hebben een ‘facelift’ gekregen.

Bij Duitse fabrikanten kun je er de klok op gelijk zetten: na vier jaar is het echt tijd voor een facelift. Bij Alfa Romeo maken ze daar wat minder haast mee. De Giulia is er al zeven jaar, maar heeft nog geen facelift gehad. Dat heeft de auto ook helemaal niet nodig, maar een impuls van de verkopen kan de Giulia wel gebruiken.

Alfa Romeo geeft de Giulia en Stelvio daarom een update, al kunnen we nog steeds niet echt van een facelift spreken. Daarvoor zijn de verschillen net iets te subtiel. Toch is er wel wat veranderd aan de neus.

Er zijn namelijk nieuwe Adaptive LED Matrix-koplampen. Die zijn nu in lijn gebracht met de nieuwe Tonale, met drie L-vormige LED-lampen. Dit is een knipoog naar de driedelige koplampen van de Alfa Romeo SZ. De Italianen hebben verder niet de moeite genomen om iets te veranderen aan de voor- en achterbumpers.

In het interieur zijn er ook geen schokkende wijzigingen, alleen een nieuw instrumentarium. Voorheen zat er een 7 inch scherm achter het stuur, nu is dat een 12,3 inch scherm. Dit kan op drie verschillende manieren ingedeeld worden. Het interieur is verder nog hetzelfde. Nog steeds erg fraai dus, het mag gezegd worden.

Qua motoren is er niks nieuws te melden. De Giulia en Stelvio zijn er dus nog steeds níet als hybride (zelfs niet als mild hybrid). Dat is een unicum vandaag de dag. Er zijn wel toffe versies in de vorm van de 280 pk sterke Veloce en de Quadrifoglio, maar Alfa bewijst zichzelf natuurlijk geen dienst door geen hybrides aan te bieden.

Om de update van de Giulia en de Stelvio luister bij te zetten lanceert Alfa Romeo een nieuwe topuitvoering. Dat is de Competizione, die je ook op de foto’s ziet. Deze kenmerkt zich door de matgrijze kleur (Moon Light Gray), rode remklauwen en rode stiksels. Uiteraard zit deze versie standaard goed in de spulletjes. Alle motorvarianten zijn als Competizione te bestellen.

Al met al zijn de updates aan de Giulia en de Stelvio heel minimaal. Verwacht dus niet dat er staks opeens een stuk meer Giulia’s en Stelvio’s op de Nederlandse wegen verschijnen. Wat toch jammer is, want het blijven fraaie auto’s.