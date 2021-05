Dieven hebben het voorzien op motorkappen van Peugeot - Autoblog.nl

Ze stelen vooral motorkappen van Peugeot in de regio Rotterdam

Als je in de omgeving van Rotterdam woont en jij rijdt een Peugeot, wees dan gewaarschuwd. De een na de andere motorkap van dit Franse merk wordt gestolen. De politie vindt het nog te vroeg om van een trend te spreken, maar opmerkelijk is het zeker.

Vooral de motorkap van de 5008 is in trek

Van dat model van Peugeot worden de meeste kappen gestolen, zeggen autoschadebedrijven in de regio. Waarom de dieven ze specifiek van dat model willen hebben, is volstrekt onduidelijk. Overigens worden de motorkappen ook van van andere modellen gegapt, zoals te zien is op bovenstaande foto.

Ook is het niet duidelijk wat de dieven ermee moeten. Een tijdje terug werden er veel koplampen van Porsches gestolen, maar daar was wel een duidelijk doel voor. De lampen konden gebruikt worden in hennepplantages. Maar met zo’n motorkap kun je niet zoveel.

Makkelijk te stelen

Nu weet ik persoonlijk niet veel van de vergrendeling van de motorkap van een Peugeot, maar ze schijnen heel makkelijk te jatten te zijn. Als je de kap opent, kun je hem er vrij simpel helemaal afhalen. Ongetwijfeld als handigheidje voor de monteurs, die dan beter bij de motorruimte kunnen komen. Maar ook handig voor kwaadwillenden.

Flinke schadepost

Ondanks dat niet bekend is wat de boefjes nou met het gestolen stuk metaal moeten, weten we wel dat het vervelend is voor de eigenaar van de auto. Zo’n motorkap is namelijk flink prijzig. Volgens de woordvoerder van een Rotterdams autoschadeherstelbedrijf kost 1 motorkap tussen de 3000 en 4000 euro.

Ik vind het nogal duur, maar zij zullen het wel weten.

Oppassen geblazen dus

Dus, woon jij in Rotterdam en omgeving, rij je een Peugeot en hecht je nogal waarde aan je motorkap? Pas dan op en zet als het even kan je trouwe vierwieler ’s nachts binnen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Fotocredit, Politie Midden Schieland op Instagram