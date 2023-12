Dieven jatten Porsche, snappen handbak niet [VIDEO]

Dit is hilarisch en triest tegelijkertijd. Een diefstal van een Porsche, maar de dieven snappen de handbak niet.

In de Verenigde Staten van Amerika is zelf roeren niet zo vanzelfsprekend. Daar is het credo: automaat voor de massa, handbak voor de purist. De liefhebber. De petrolhead.

Allemaal categorieën waar een autodief geen deel van uitmaakt. Toch kwam deze unieke combinatie samen in deze poging om een Porsche te stelen. Het verhaal speelde zich af in Bethesda (in de buurt van Washington D.C, de hoofdstad van de Verenigde Staten).

Op een dinsdagavond arriveert de eigenaar van een Porsche 718 Boxster nietsvermoedend bij zijn auto. Hij wil de kofferbak openen, terwijl even daarvoor een rode Nissan Rogue op verdachte wijze vlakbij de 718 stopt. Uit de rode auto stapt een man met een vuurwapen. Buiten beeld sommeert de overvaller dat de eigenaar de sleutel van de Porsche geeft.

Even later komen andere hardwerkende Amerikanen uit de rode MPV gestapt om hun collega te assisteren. Na wat gestoei krijgen ze de sleutel en stapt één van hen in de Porsche. De rest van het gezelschap klimt terug in de vluchtauto.

Porsche handbak diefstal fail

Dan begint het vermaak. In eerste instantie weet de dief niet hoe hij de Porsche moet starten. De confrontatie begint met drie in plaats van twee pedalen en een pook, help! Wellicht heeft hij ook even moeten zoeken naar de startknop, links van het stuur. Na wat gedoe krijgt hij de 718 gestart. Wegkomen is een tweede. Al die tijd staat de Porsche-eigenaar naast de auto terwijl de voorste passagier van de Nissan de man onder schot houdt.

Tot twee keer toe slaat de Porsche 718 Boxster af in een poging weg te rijden. Op de beelden is het niet te zien, maar de dieven krijgen het niet voor elkaar de Porsche te stelen. De boef stapt uit de 718 en springt in de Nissan. Even daarna zou er zijn geschoten, de Porsche-eigenaar zou zijn eigen restaurant zijn ingerend. Hij werd niet geraakt door de kogels. De eigenaar bleef geschrokken achter, maar had in elk geval zijn leven én zijn auto nog.

Via Fox 5 Washington D.C.