Autoverkopen november: MG 4 doet het beter dan de Enyaq

De verkoopcijfers van november zijn binnen, met veel usual suspects én een unusual suspect.

De maand november is weer voorbij, dus iedereen kan zijn snor weer afscheren en weer eh… je weet wel. Dat betekent ook dat de verkoopcijfers van afgelopen maand hebben. Bovag is er als de kippen bij met de cijfers van november.

De brancheorganisatie meldt om te beginnen dat de registraties weer een beetje op een normaal niveau zitten. Het aantal auto’s dat in november op kenteken is gezet (28.256 stuks) is namelijk maar met 1,8% gestegen. Eerder dit jaar zagen we veel hogere percentages, vanwege achterstallige orders. Maar dat is nu dus niet meer aan de orde.

Populairste merken

Wat betreft de populairste merken zien we weinig verrassingen. Kia verkocht wederom het beste, met een marktaandeel van 9,7%. Volkswagen moet genoegen nemen met de tweede plaats. Ook Skoda deed deze maand aardig mee, want die staat op positie drie. Toyota had een iets mindere maand en zakte terug naar een vijfde plaats.

De top 5 van de merken zag er als volgt uit:

Kia (2.736 registraties, 9,7% marktaandeel) Volkswagen (2.603 registraties, 9,2% marktaandeel) Skoda (2.145 registraties, 7,6% marktaandeel) Tesla (2.112 registraties, 7,5% marktaandeel) Toyota (1.855 registraties, 6,6% marktaandeel)

Tesla Model Y domineert

Qua modellen is het opnieuw de Tesla Model Y die domineert. Met 1.323 geregistreerde exemplaren was het met afstand de best verkochte auto van november. De Model Y gaat ook gegarandeerd de bestverkochte auto van 2023 worden. Er zijn tot dusver al 12.254 exemplaren geregistreerd dit jaar. De enige auto die nog een beetje in de buurt kan komen is de Kia Picanto.

De complete top 5 met bestverkochte modellen ziet er zo uit:

Tesla Model Y (1.323 registraties, 4,7% marktaandeel) Kia Picanto (929 registraties, 3,3% marktaandeel) Tesla Model 3 (718 registraties, 2,5% marktaandeel) Volvo XC40 (658 registraties, 2,3% marktaandeel) Volkswagen Polo (641 registraties, 2,3% marktaandeel)

Populairste EV’s

Je raadt nooit wat de bestverkochte EV was van november. Jawel, de Tesla Model Y. Verder zien we in de top 5 van de EV’s vertrouwde succesnummers als de Model 3, de XC40 Recharge en de Enyaq. De verrassing is eigenlijk de MG 4, die de vierde positie claimt, bóven de Enyaq (twee jaar op rij de bestverkochte auto van Nederland).

Dat de MG 4 het goed doet is ook héél verrassend, want deze auto biedt gewoon veel waar voor z’n geld. Als je een EV zoekt in de prijscategorie 30 tot 40 mille kun je er eigenlijk niet omheen.

Hieronder de complete top 5 bestverkochte EV’s:

Tesla model Y (1.323 registraties, 13,8% marktaandeel) Tesla Model 3 (718 registraties, 7,5% marktaandeel) Volvo XC40 (556 registraties, 5,8% marktaandeel) MG 4 (420 registraties, 4,4% marktaandeel) Skoda Enyaq (407 registraties, 4,3% marktaandeel)

Bron: Bovag