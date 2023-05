Video: elektrische Porsche Boxster voelt onwennig

De elektrische Porsche Boxster is onderweg!

De volgende generatie Porsche 718 zal volledig elektrisch zijn. Dat is even wennen. Op dit moment is Porsche aan het testen met de nieuwe Boxster. Op de Nordschleife is een hevig gecamoufleerde 718 te zien. Volledig elektrisch, dus je hoort niets.

Het voelt toch gek, maar vooralsnog is het een unieke aanpak. Het aanbod volledig elektrische compacte sportwagens is namelijk flinterdun. Een voorproefje van de elektrische Porsche Boxster zie je in de video.

Videocredit: CarSpyMedia via YouTube