Zo presteert de Porsche 718 4.0 in de elandtest

De Porsche 718 in de elandtest is erg indrukwekkend. Waarom zou je ook alweer een 911 kopen?

Toen de Porsche 718 Boxster Spyder RS werd onthuld, laaide de discussie weer op: is een 718 niet gewoon beter dan een 911? Bijzonder, volgens @wouter (toch een 911 enthousiast en eigenaar) is een 718 namelijk gewoon beter met de motor in het midden.

De motor achter de achteras is in principe een verkeerd concept voor een automobiel. Net zoals de motor voor de vooras, waar Audi fan van is. In beide gevallen weten Duitsers het concept toch werkend te krijgen. Maar ondanks dat je dus een verkeerd concept deugdelijk kan laten functioneren, kun je met die moeite ook een goed concept onder handen nemen.

Porsche 718 4.0 in de elandtest

Dat is een beetje waar de Porsche 718 is. Vanaf het beginpunt een goede layout, geperfectioneerd door de ingenieurs van Porsche. Bij Teknikens Värld pakten ze een 718 Cayman GTS 25th Anniversary Edition bij de kladden om te kijken wat de auto doet in de elandtest.

Om de elandtest succesvol af te leggen, moet er een snelheid gehaald kunnen worden van 72 km/u. Dat doet de Boxster dus gewoon op zijn sloffen. Ook als de snelheid verhoogd wordt naar 75 km/u, is er geen vuiltje aan de lucht.

Minimaal onderstuur: lekker veilig

Vergeet niet, dat veel sportieve sedans en crossovers bij deze snelheden behoorlijk instabiel kunnen worden. De snelheid werd uiteindelijk opgevoerd naar 79 km/u. Daarbij bleef de 718 alsnog binnen de pionnen, maar was er in het middelste gedeelte van de bocht een toefje onderstuur.

Deze Anniversary Edition is sinds kort niet meer leverbaar, maar is technisch identiek aan de Porsche 718 Boxster GTS 4.0, die op dit moment nog wel te koop is. Niet dat iemand een koopt, geheel onterecht dus.

Via: Motor1

De beelden kun je hieronder bekijken:

Check hieronder de rijtest van Wouter met de technisch identieke Boxster GTS 4.0:

