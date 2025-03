Dieven jatten voor een vermogen aan RS6-velgen en -remmen

Velgendieven hebben in één klap een grote slag geslagen.

We willen niemand op ideeën brengen, maar als je velgen gaat jatten zijn Abt-velgen een goede keuze. Deze velgen zijn a) peperduur en b) ze zijn gewild. Dan moet je wel even Abt-velgen zien te vinden, maar bij het Abt-hoofdkwartier in Kempten ben je aan het juiste adres. Daar hebben dieven vorige week toegeslagen.

Daniel Abt (zoon van de baas en coureur) deelt een video van de inbraak met zijn talrijke volgers op TikTok en Instagram. Op de beelden is te zien hoe diverse RS6-en die buiten stonden vakkundig ontdaan zijn van hun velgen. De dieven hebben niet alleen de velgen meegenomen. Ook de remschijven en remklauwen zijn ‘geklaut’, zoals dat zo mooi heet in het Duits.

In totaal zijn er zeven auto’s getroffen. Het betreft zes RS6-en en één RS3. In de video roept Daniel Abt mensen op om tips te delen met de politie of met hem. Mocht je dus verdachte Abt-velgen aangeboden krijgen, dan kunnen ze wel eens gestolen zijn.

Daniel Abt schat de schade op zo’n €250.000 á €300.000. Dat klinkt misschien als een overdrijving omdat het ‘maar’ zeven auto’s betreft, maar dat is het niet. Met 28 peperdure velgen, banden, remklauwen én carbon-keramische remschijven ga je al snel richting de drie ton.

Als influencer heeft Daniel Abt er wel weer een mooi slaatje uit kunnen slaan: het filmpje is op TikTok en Instagram gezamenlijk 5,1 miljoen keer bekeken. Wie weet krijgt hij op deze manier de gouden tip binnen om de dieven in de kraag te vatten.

Video: Daniel Abt