Politie haalt bekende straatracer van de weg

Ondanks dat het geen heterdaad is, heeft de politie toch een straatracer aangehouden.

Roekeloos rijgedrag delen in filmpjes online. Zolang jij je gezicht niet toont tijdens de daad kom je er niet mee. Althans, dat is wat makers van dit soort video’s vaak denken. De politie laat nu zien dat dit toch niet altijd het geval is.

Gistermiddag is een 33-jarige man door de politie aangehouden verdenking van roekeloos verkeersgedrag. Dit gebeurde buiten heterdaad. Op het moment van aanhouden werd zijn auto en zijn rijbewijzen in beslag genomen. Naast een Nederlandse had de man ook buitenlandse rijbewijzen in zijn bezit.

Straatracer actief in Roosendaal

Op dit moment zit de man vast en is hij in afwachting van het proces. Het is uitzonderlijk dat de politie een straatracer van de weg haalt buiten heterdaad. Hoe, wil de politie niet zeggen. Maar blijkbaar hebben ze genoeg bewijs om toestemming te krijgen van de officier van Justitie voor deze aanhouding. Er moet onder meer bewezen kunnen worden dat de snelheid daadwerkelijk is gereden en wie de bestuurder was.

De straatracer in kwestie deelt al jaren op Instagram filmpjes van roekeloos rijgedrag. Met name in de omgeving van Roosendaal. Volgens Omroep Brabant gaat het om Instagram-gebruiker Muis911. De Instagrammer deelt geregeld zijn gezicht in video’s, maar nooit in de filmpjes van roekeloos rijgedrag. Zo dacht hij mogelijk vrijuit te kunnen gaan, maar loopt nu toch tegen de lamp. De auto’s in kwesties wisselden van een Golf tot een Audi RS3.

De politie en het OM zijn blij met de aanhouding. Ze zeggen er het volgende over in een persbericht:

Het mag niet zo zijn dat iemand zich zo onaantastbaar en anoniem waant en zo’n gevaar vormt voor medeweggebruikers

De aanhouding van de straatracer uit de omgeving van Roosendaal vormt onderdeel van een lopend onderzoek. Dit onderzoek zal worden voortgezet en daar komt een dossier uit voort. Dit dossier gaat aangeboden worden aan de officier van Justitie. Deze besluit wat de volgende stappen gaat zijn. Een eventueel vrijlating, of toch overgaan tot vervolging.