Tip: steek je middelvinger niet op bij een flitser

Te hard voorbij een flitser rijden, met je middelvinger in de lucht, en zo een boete incasseren. Het kwam een Duitser wel heel duur te staan.

Duitsers maken geen grappen. Helemaal niet als het om een kwestie zoals deze gaat. Tip van de dag is in elk geval om niet je middelvinger op te steken als je te hard een flitser passeert. Dat kan uitlopen op een dure grap. Kwam ook een inwoner uit het Duitse Ratingen achter toen zijn opmerkelijke zaak bij de rechter kwam.

In principe zijn de boetes in Duitsland behoorlijk schappelijk. Tenminste, als je ze vergelijkt met Nederland. De man had een kleine snelheidsovertreding begaan van 10 km/u. De boete kwam uit op 20 euro. Een kleine kwestie dus. Echter, had de flitsfoto een interessante uitkomst. De man stak zijn middelvinger op. De politie zag dit als een belediging en klaagde man aan. De rechter oordeelde dat de man inderdaad een stevige belediging uitte. En dat kwam hem duur te staan.

De rechter legde de man een stevige boete op van 1.200 euro. Voor dat geld had hij ook 60 keer geflitst kunnen worden met een snelheidsovertreding van 10 km/u. De overtreding beging hij in januari 2020, maar de zaak kwam onlangs pas voor bij de rechter. Heeft hij in elk geval een tijdje gehad om de boete bij elkaar te sparen.

Via Polizei NRW Mettmann op Facebook