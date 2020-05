Dievengilde slaat toe, steelt Volkswagen California

Jazeker, tegenwoordig is het ook hip om campers als de Volkswagen California te stelen.

Helaas, helaas. Af en toe komen ze nog weleens voorbij. We hebben het niet over kinderen met lampionnen tussen 10 en 12 november. Nee, het gaat om berichten over gestolen auto’s. Het gebeurt helaas nog veel te veel dat sujetten, onverlaten en schavuiten auto’s van anderen ontvreemden.

Caravan

In veel gevallen is duidelijk waarom. Denk aan luxe uitgevoerde premium Duitse auto’s. Die zijn alleen al vanwege de onderdelen heel erg populair. Ook kleine en luxe auto’s als MINI’s en Abarths doen het goed. Ook een waardevolle Porsche wordt graag buit gemaakt. Daarom keken we op van de laatste melding: een caravan!

Volkswagen California

Het gaat om een Volkswagen California om precies te zijn. Deze is net als de andere genoemde auto’s behoorlijk prijzig, maar dat er markt was voor ‘van de vrachtwagen afgevallen onderdelen’ was ons dan niet bekend. Enfin, terug naar de auto in kwestie. Het betreft de gestolen Volkswagen California van Autobloglezer Niels*. De auto is op de nacht van 11 op 12 mei ontvreemd. Dat gebeurde op vanuit de Watergraafsmeer in Amsterdam.

Zuur

Het was helemaal zuur, want de auto was net helemaal tiptop in orde gemaakt. Met het nieuwe seizoen op komst werd de auto technisch en opzicht helemaal strakgetrokken zodat Niels er weer mee op vakantie kon. Het is een grijze Volkswagen California met een paar herkenningspunten, waaronder de veelspaak velgen en het rek aan de achterzijde.

Kenteken: 5-KHF-65

Het kenteken van de gestolen California is 5-KHF-65. Ook is er een chassisnummer: WVZZZ7HZAH212765. Mocht iemand iets gezien of gehoord hebben, kan deze mailen naar [email protected] Dan zullen wij ervoor zorgen dat de juiste mensen worden ingelicht. Nu maar hopen voor Niels dat we deze gestolen VW California terug gaan vinden.

*echte naam bij de redactie bekend.