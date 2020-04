Door Corona gappen autodieven graag in Rotterdam

Niemand blijft ellende bespaard. Ook autodieven moeten zich aanpassen aan Corona.

Het coronavirus trekt door het land schade achterlatend en tot nu toe kunnen wij het dekselse RNA vrij weinig maken. Veel mensen zitten thuis en degenen die dat niet doen, die zijn veelal met gevaar voor lijf en leden aan het werk. Naast het gezondheidsrisico is er ook steeds meer economische stress. De overheid helpt met name de grote jongens uit de brand, maar voor de kleine ondernemert is het af en toe lastiger om steun te scoren.

Dat geldt waarschijnlijk ook voor de lieden die zich toeleggen op het stelen van auto’s. We vermoeden dat het dievengilde het lastig heeft met het aanvragen van overheidssteun. Hoewel, je weet het in Nederland wat dat betreft natuurlijk nooit helemaal zeker. Wel weten we dat autodieven door Corona hun activiteiten al een beetje aangepast hebben. Helaas niet door thuis te werken, maar door hun productmix en afzetmarkten iets te veranderen.

Door het coronavirus is de gebruikelijk route richting Oost-Europa namelijk wat lastiger geworden. Hier en daar zijn er wat grenscontroles en omdat er minder mensen op straat zijn, val je ook nog eens eerder op. Autodieven spelen hier noodgedwongen op in door meer auto’s te jatten in de omgeving van Rotterdam. De gestolen waar heeft dan de kortst mogelijke route naar de boot die vertrekt naar Afrika.

Waar in de regio Rotterdam in het eerste kwartaal van 2019 nog 574 auto’s ontvreemd werden, zijn dat er dit jaar 715. In het Oosten van Brabant en in Limburg worden juist aanzienlijk mínder auto’s gejat dan in 2019. Het totaal aantal gejatte bakken is ongeveer gelijk gebleven. André Bouwman van het Landelijk Informatiepunt Voertuigcriminaliteit (LIV) legt het uit aan het AD:

Autodieven zijn net gewone ondernemers. Als de ene markt wegvalt, dan zoeken ze een andere. De autodieven exporteren daarom nu vooral naar Afrika. Naar dat continent varen nog elke dag schepen. Ze stelen de voertuigen het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van de haven, om te voorkomen dat ze onderweg tegen de lamp lopen. André Bouwman, LIV

Ook de productmix is wat veranderd. Waar normaal gesproken dikke Duitsers populair zijn bij autodieven, gaan de schavuitjes nu liever voor een Toyota RAV4. Die kloeke Japanner is geliefd bij klanten in Afrika, waar de wegen matig zijn en betrouwbaarheid extra belangrijk. Gelukkig is er dus een steekhoudende verklaring voor het fenomeen. Op de redactie dachten we namelijk al bijna dat @wouter misschien een nieuwe manier had gevonden om autoblog wat extra vet op de botten te geven…