Nieuwe Lexus IS gaat Volkswagen Golf nadoen

Voor de nieuwe Lexus IS hebben de Japanners zich laten inspireren door de VW Golf.

Het is het redelijke alternatief op een BMW 3 Serie: de Lexus IS. De Japanners doen alles net een beetje anders dan de Duitsers. De eerste IS (XE10) was een directe aanval op de Dreier en een goede. De achterwielaangedreven sportsedan met zes-in-lijn reed namelijk aanzienlijk sportiever dan zijn grote concurrent uit Beieren.

Volwassener

De tweede generatie Lexus IS (XE20) was een heel stuk volwassener, maar bood nog altijd uiterst prettige rijeigenschappen. Ditmaal vergezeld met een volwassener interieur. Ook was er een zeer brute IS-F met V8 en een uiterst onbetrouwbare IS220d. We zitten nu op de derde generatie Lexus IS (XE30) die er spectaculair uitziet, maar een nogal ‘meh’ rijdt.

Aandrijflijn

Dat komt niet zozeer door het (alsnog puike) onderstel, maar door de aandrijflijn. Een atmosferische 2.5 Atkinson Cycle viercilinder met elektrische ondersteuning is ook niet het recept voor automotive verwennerij. Het is een stille motorcombinatie en je kan er verrassend zuinig mee rijden, maar met een Lexus IS wil je toch een beetje meer?

Vierde generatie Lexus IS

Dat gaat gelukkig helemaal goed komen met de vierde generatie Lexus IS. Een tijdje geleden hadden we al het eerste bericht met informatie over een nieuwe Lexus IS. Dankzij de welingelichte bronnen bij Motor Trend weten we nu wat meer. Je zou namelijk kunnen denken dat de nieuwe Lexus IS ook op een bepaalde variant van het TNGA-platform gaat staan, maar niets is minder waar.

Eigen onderstel

De nieuwe Lexus IS behoudt namelijk zijn eigen onderstel. Jazeker, Lexus ontwikkelt het platform gewoon door. Precies wat Volkswagen met de Golf VIII (en Golf VI) heeft gedaan. Dan de motoren. Er komen namelijk hele leuke aandrijflijnen aan. Het begint met de IS200t met een 2.0 turbo motor, goed voor 244 pk en 350 Nm. Een stap hoger staat de IS350 (met 260 pk en 320 Nm) met een krachtigere IS350 (met 315 pk en 375 Nm) daar weer boven. Die laatste twee zullen sowieso niet naar Nederland komen, hopelijk komt die IS200t wel, als alternatief op de Alfa Giulia 2.0T en BMW 320i. De geruchten dat de nieuwe Lexus met een BMW zes-in-lijn leverbaar wordt, kan dan ook in de ijskast in.

Lexus-fan

De oplettende lezer en Lexus-fan zal aantekenen dat deze motoren ook bij de huidige IS leverbaar zijn op andere markten en dat klopt, het zijn doorontwikkelingen daarvan. Een groot verschil is dat alle Lexus IS modellen met AWD nu ook een achttraps automaat krijgen, dat was voorheen nog een zestraps bak. Ook interessant, de IS-F keert niet terug, maar als doekje voor het bloeden komt er wel een IS500, met 3.5 biturbo V6, goed voor 422 pk en 600 Nm. Zie het als een concurrent voor de BMW M340i.

Styling

Qua styling moet je denken aan de LC en LS modellen (de auto’s op de afbeeldingen betreft het huidige model). Dus nog altijd met heel veel lijnen, vouwen, chroom en vlakken. Ook de Spindle Grille keert terug. Maar het geheel moet nu iets meer tot elkaar in verhouding staan. Qua interieur verwachten we een nieuw infotainment systeem en een hogere graag van afwerking en materiaalgebruik. Juist bij de LC en LS heeft Lexus daar enorme stappen gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de auto deze zomer al onthuld.