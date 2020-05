Dit is de coolste hot hatch die je vandaag hebt gezien

Doe eens gek en koop deze unieke Heico Volvo C30!

Er zijn legio mensen die op zoek zijn naar een leuke tweedehands hot hatch. Daarbij kom je als snel uit op de eeuwige GTI’tjes en RS’jes. Daar is helemaal niks mis mee, maar het kan origineler. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze Zweedse hot hatch, die cameraman @martijngizmo tegenkwam op mobile.de.

Als je een opvallend getunede hot hatch ziet is dat vaak het werk van een (over)enthousiaste eigenaar. Wellicht denk je dat dit hier ook het geval is, maar niets is minder waar. Dit was namelijk een voormalige showauto van Volvo zelf. In samenwerking met de Duitse tuner Heico werd de destijds splinternieuwe Volvo C30 opgetuigd voor de SEMA-show van 2007.

Een Volvo C30 heeft van zichzelf al vrij sportieve looks, maar Heico heeft er nog een flinke schep bovenop gedaan. Ze gaven de C30 onder meer bredere wielkasten, aangepaste bumpers en sideskirts, een sportievere grille en vier uitlaten. Verder is de auto 40 mm dichter bij het asfalt gelegd.

Deze auto is niet puur voor de show: onderhuids is deze Volvo C30 ook aangepakt door Heico. Het vermogen van de vijfcilinder is opgeschroefd naar 300 pk. Daarnaast heb je 418 Nm aan koppel tot je beschikking. Daarmee zou een sprintje van 0-100 in een luttele 5,4 seconden mogelijk moeten zijn.

Om nog even terug te komen op het punt van originaliteit: dit was misschien de eerste Heico C30 met 300 pk, maar niet de laatste. In dat opzicht is de auto dus niet helemaal uniek. Dit is echter wel de enige SEMA-showauto. Deze is te herkennen aan het bijzondere patroon op de zijkanten. Dit is geïnspireerd op de surfwereld en moeten golven voorstellen. Het interieur is trouwens net zo opvallend als het exterieur. Het zal je niet ontgaan zijn dat dit ook volledig oranje is.

Het jaar 2007 ligt inmiddels alweer ver achter ons en nu staat de auto te koop in Duitsland. Er staat inmiddels 128.500 km op de klok. De foto’s bij de advertentie zijn helaas te klein op ze bij het artikel te plaatsen, dus daarvoor zul je even op het linkje moeten klikken. De aanbieder wil €8.999 hebben voor dit Zweedse bommetje.