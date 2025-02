Digitale voorbumper op je Tesla: de mogelijkheden zijn eindeloos

Is dit de oplossing voor Tesla-schaamte…?

Elon Musk houdt van nutteloze gimmicks, maar een bedrijf heeft nu iets bedacht waar zelfs Musk nog niet opgekomen is: een digitale voorbumper. Dan hebben we het dus over een scherm op je voorbumper. Dát is wat er nog ontbrak aan een Tesla, volgens het Amerikaanse EVision.

Dit bedrijf is op het lumineuze idee gekomen om een scherm te installeren wat over de gehele breedte van de voorbumper loopt. Hiermee kun je die kale Tesla-bumper eindelijk een fatsoenlijke grille geven. Op de voorbeeldplaatjes zien we bijvoorbeeld Ferrari-, Maserati- en Bugatti-grilles.

Met een scherm zijn de mogelijkheden eindeloos, dus als je liever een natuurfoto op de voorkant hebt van je Tesla, dan kan dat ook gewoon. En als je bijvoorbeeld een mooi logo met twee bliksemschichtjes wil (een Tesla is ten slotte elektrisch), dan kan dat ook.

De grote vraag is natuurlijk: hoe lang blijft dat heel? EVision beweert dat het scherm duurzaam en weerbestendig is. Dit scherm zou er dus gewoon tegen moeten kunnen als je met 120 km/u door de regen rijdt. We weten alleen niet wat er gebeurt als je per ongeluk de bumper van een andere auto aantikt bij het inparkeren.

Wat kost dat geintje? Carscoops weet te melden dat er een prijskaartje van 2.500 á 3.000 dollar aan hangt. Dat is niet niks, maar hé, het is goedkoper dan een echte Ferrari. Je moet wel een Model Y hebben, want dat is vooralsnog het enige model waar je dit scherm op kunt krijgen.

De website van EVision boezemt overigens weinig vertrouwen in. Alle plaatjes zijn overduidelijke gemaakt met AI (Bugatti is gespeld als ‘Bugtart’ en ‘Bighaun’). En de foto’s van klanten die een review hebben gegeven lijken ook verdacht veel op creaties van AI.

Je zou bijna denken dat het hele bedrijf niet bestaat, maar toch stonden ze vorige maand op de CES met hun digitale voorbumper. Ze zijn dus echt zo gek om dit product op de markt te brengen.