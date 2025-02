Het is echt zo. We hebben slecht nieuws voor de zittende plasser (m/v/x)…

We weten dat het hier een autosite is, maar we gaan het toch echt even over poep en pies hebben. Of in elk geval over het uitwerpen daarvan. Want hoewel er nog steeds een taboe heerst als het op poep en plas aankomt, we doen het toch echt allemaal. Het schijnt dat zelfs koningin Maxima af en toe naar de wc moet. Heb ik van horen zeggen hoor, pin me er niet op vast…

En dan is de vraag voor de heren, ben jij een staande of zittende plasser? Voor de dames is het antwoord wel duidelijk, die zitten, maar hoe doe jij dat? Als je een staande plasser bent is dit artikel niet zo’n ramp voor je. Maar ben je een zittende plasser. Ga dan maar even … zitten ja. Ik heb slecht nieuws.

Slecht nieuws voor de zittende plasser

We nemen je even mee op een lange autoreis richting het zuiden. Iedereen van 20 of ouder kan het zich nog wel herinneren; de horror-wc’s langs de weg in Frankrijk. Simpel gezegd kun je het omschrijven als een stinkend gat in de grond waar alleen de staande plasser normaal zijn behoefte kon doen.

Dames -of poeperds- hadden een probleem. Er moest gehurkt worden en tegelijkertijd moest er ook nog eens gericht worden met de straal. Tegen de spetters was dat. Daarna moest de zittende plasser ook nog eens gehurkt vegen en dat is qua balans geen sinecure, vertelden mijn moeder en zussen me desgevraagd.

Gelukkig zijn deze wc’s tegenwoordig een zeldzaamheid en wordt de zittende plasser op zijn/haar/hen wenken bediend middels schone wc’s in een schone omgeving. Eind goed, al goed. Toch?

NEE!!! HELEMAAL NIET!!1! Er is dus heel slecht nieuws voor de zittende plasser die op wintersport wil. In Oostenrijk zijn ze de Franse wc’s in hoog tempo op rustplaatsen aan het installeren. Het AD heeft dat uitgevogeld en dan weet je dat het waar is.

Volgens de Oostenrijkse dienst verantwoordelijk voor de voorzieningen langs de snelwegen is deze wc hartstikke handig. Makkelijk schoon te maken (je hebt alleen een hogedrukspuit nodig, zeggen ze) en hygiënisch, want je hebt minder contact met gore brillen. Zeggen ze ook.

Dat je als ongeoefende hurkplasser geheid over je eigen schoenen pist, nemen we maar even niet mee. En dat je de muur moet aanraken om niet om te lazeren als je hurkend je achter/onderkant moet afvegen ook.

Maar goed, slecht nieuws dus voor de zittende plasser op reis door Oostenrijk. Laten we hopen dat dit bericht Frankrijk, Duitsland en Spanje niet bereikt. Al ben ik een staande plasser, ik vind 1 land met stinkende plasgaten in de vloer wel voldoende… Dan liever een iets duurdere, maar gewone wc.

Mede namens de zittende plassers is dat!