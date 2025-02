Deze E34 5 Serie is er eentje voor de liefhebber

Zoek je een gave E34? Zoek niet verder!

Als we het hebben over de E34, gaat het meestal om de M5, maar vandaag gaan we kijken naar een ‘doodnormale’ E34 535i. Dit is alsnog een echte auto voor de liefhebber, om meerdere redenen.

Een 535i is natuurlijk sowieso niet verkeerd. Sterker nog: begin 1988 (dit exemplaar rolde in april van de band) was dit de dikste uitvoering die je kon krijgen. De E34 M5 arriveerde namelijk pas aan het eind van het jaar en de 540i pas in 1992. De zes-in-lijn is goed voor 211 pk en 305 Nm aan koppel.

De eerste eigenaar van deze auto koos, naast de dikke zescilinder voor een handbak en een sperdifferentieel. Oftewel: hij koos voor Freude am Fahren. Want dit zijn natuurlijk dé ingrediënten voor het echte BMW-gevoel. En – ook niet onbelangrijk – met 1.545 kg is deze 535i bijna een ton lichter dan de nieuwe M5…

Deze 5 Serie is een rijdersauto, maar er is ook weer niet teveel mee gereden. Er staats slechts 68.880 kilometer op de klok, wat voor een 37 jaar oude auto behoorlijk weinig is. De auto ziet er daarom ook uit door een ringetje te halen.

Nog een reden om überhaupt een E34 te kopen is het design. Volgens sommigen is dit het summum van de 5 Serie, met dank aan de Italiaan Ercole Spada. We zullen niet weer de nieuwe M5 erbij halen, maar de E34 heeft geen lijn te veel of te weinig.

Enfin, mocht je wel te porren zijn voor een fraaie E34 die alle vinkjes aftikt, dan kun je terecht bij onze vrienden van The Collectables. Daar heb je nog tot en met donderdagavond 20.00 de kans om een bod uit te brengen.