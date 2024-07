Tesla Model 3 chippen? Dat kan nu ook gewoon!

Je kunt gewoon je Tesla Model 3 chippen. Kun je eindelijk die getunede Golfjes terugpakken.

Oh, wat was het een eye-opener voor leasend Nederland. Jarenlang moest je de keuze maken: een Skoda Octavia 1.6 TDI met wat opties of een kale 2.0 TDI? Een Renault Mégane 1.6 met 110 pk of de TCE 130?

En toen ineens kon je een Tesla Model 3 leasen. Zelfs de basisversie was in 2019 al heel erg snel: van 0-100 km/u in 5,6 seconden! Ineens waren leaserijders de helden van het stoplichtsprintje.

Kan het sneller?

Maar ja, nu er meer dan honderdduizend snelle Tesla’s rondrijden in Nederland, ben je niet meer de enige. En heb je behoefte aan meer power. Het probleem is dat chiptuning bij een elektrische auto niet zo makkelijk werkt. Je kan niet eenvoudig de turbodruk verhogen en meer brandstof inspuiten, simpelweg omdat er geen turbo of brandstofpomp aanwezig is.

Maar goed nieuws, je kan je Tesla Model 3 tegenwoordig ook gewoon chippen! In dit geval is het BR-Performance dat een module heeft ontwikkeld voor de Model 3 en Model Y. Deze BR-P EV-module zorgt ervoor dat jouw Long Range-variant ineens 50 pk erbij krijgt! Kijk, dat schiet al op. Daarmee knalt je Model 3 Long Range nu in 4,4 seconden naar de 100 km/u.

Prijs Tesla Model 3 chippen

Goedkoop is het niet. Normaal gesproken kun je voor 500 tot 1.000 terecht met je snelle Audi, maar voor een Tesla Model 3 chippen ben je 1.490 euro kwijt. Dat is inclusief een test op de rollenbank en vermogensuitdraai, dus dan weet je dat jouw auto het extra vermogen heeft. De module werkt op twee versies van de Model 3. Zowel op de vroegere versies met Intel Atom of de latere modellen met AM Ryzen.

Dus als de markt straks overspoeld wordt met de Model 3’s in januari dit jaar, dan weet je dat je deze auto’s gewoon kan chippen. Handig toch?

Fotocredits: subtiel aangepakte Model 3 door @jzaero via Autoblog Spots!