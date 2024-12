Tesla Model Y kopen? Wacht nog héél even

Een update van Model 3-esque proporties kan binnenkort de Tesla Model Y verbeteren.

Tesla gaf inmiddels al weer een ruim jaar geleden de Model 3 een flinke update die we kennen onder de onofficiële noemer ‘Highland’ (wat een verzonnen naam is en niet door Tesla). Daarmee kan de vijf jaar oude Model 3 met een frisse snuit, een iets veranderd interieur en wat marginale aanpassingen er weer tegenaan. Dat geeft de Model 3 een impuls, maar de Model Y doet je afvragen of het wel nodig was. De SUV-derivaat lijkt nog op de ‘oude’ Model 3, maar verkoopt als een tierelier. Samen met de EX30 voert de Model Y de verkooplijsten aan in Nederland, maar ook in andere markten. Als je er eentje wil: je bent niet de enige.

Nieuwe Model Y

Voordat je nu naar de Tesla-website snelt om er eentje te bemachtigen, wacht nog heel even. Net als bij de Highland-update voor de Model 3 gaat er nu een geluid door de wandelgangen dat de Tesla Model Y hetzelfde staat te wachten. Dit keer onder de codenaam ‘Juniper’, waarvan wederom niet duidelijk is hoe en waarom deze gekozen is. Los van dat kun je eigenlijk wel invullen wat die update gaat inhouden. Nieuwe specs voor de motoren, nieuwe batterijpakketten, styling om weer iets dichter bij de Model 3 te komen (een volledige LED-lichtbalk achter werd al genoemd, bijvoorbeeld), het geüpdatete interieur en natuurlijk een manier om de inmiddels vier jaar oude Y op te frissen. We houden immers van een frisse neus.

Tesla is niet zo van het teasen en eindeloos uitsmeren van aankondigingen totdat er echt iets van substantie is. Meestal krijg je gewoon van de één op de andere dag een uitnodiging voor een keynote en wordt er iets aangekondigd. Volgens CarNewsChina kan dat nu weer gebeuren. Zij hebben redenen om te geloven dat de Tesla-fabriek in Shanghai zich klaarstoomt om in januari 2025 de nieuwe Y al te gaan bouwen. Daarmee zou een aankondiging nu elk moment kunnen gebeuren.

Is het waar? Er is één manier om daar achter te komen en dat is wachten. Enerzijds klinkt het wat vergezocht, Tesla is er immers goed in om al jaren van tevoren iets aan te kondigen en dan eindeloos te wachten (hallo Cybertruck). Bij een facelift ligt dat vaak anders en lukt het Tesla vaak wél om de productielijn direct om te schakelen. Dus als de ‘Juniper’ in 2025 wordt aangekondigd, is de kans groot dat ‘ie ook in 2025 al verschijnt.

Zeszitter

Daarnaast zou er nog een versie komen van de Tesla Model Y. Recent kon je namelijk pardoes een zevenzits Model Y bestellen, naast de reeds bekende vijfzits configuratie. Daar komt nu een gemiddelde van de twee bij: een zeszitter. Die is qua derde zitrij identiek aan de zevenzitter, maar dan met twee riantere stoelen op de tweede zitrij. Bovendien is dan de toegang tot de derde zitrij wat makkelijker. Deze wordt later in 2025 in productie genomen.