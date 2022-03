Dikke Audi als daily driver voor Ken Block

Het heeft zo zijn voordelen, een samenwerking met Audi. Ken Block snapt dat en kiest met een voor een dikke Audi.

Nee, geen RS6 of een RS Q8. Hoewel dat juist bij iemand als Ken Block zou passen natuurlijk. Maar de samenwerking tussen de stuntcoureur en Audi draait om elektrificatie. En dus maakt de Amerikaan zich hard voor de elektrische modellen van het merk. Gelukkig hebben ze met de e-tron GT in elk geval een appetijtelijk model in het gamma. Van zo’n e-tron SUV zou je als Ken Block zijnde immers niet zo warm worden.

De dikste is alleen het beste voor deze meneer. En dus heeft Ken Block een Audi RS e-tron GT gescoord als nieuwe daily driver. De coureur zegt deze auto in te gaan zetten voor het ‘mountain town / snowboard leven’. Zijn woorden hè. Normaal pimpt Block zijn auto’s helemaal de moeder, maar in het geval van de RS e-tron GT blijft het bij cosmetische aanpassingen. Met 646 pk voor de RS valt er ook weinig te klagen natuurlijk.

Ken Block Audi RS e-tron GT

De cosmetische tuning omvat onder meer een setje verschillende Rotiform wielen voor- en achter. Verder staat de Audi op rubber van Toyo Tires. Als een echte Jon Olsson is er ook een dakkoffer gemonteerd waar Ken Block zijn snowboard in kan bewaren. Wil je meer te weten komen over de elektrische auto dan kun je de video van Ken hierboven bekijken.