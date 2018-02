Dikke BMW van Limbo gebietst bij tankstation, met guns

De M135i aka Wouter-mobiel is nou foetsie.

Zuid-Afrikaanse taferelen België. Afgelopen nacht wilde Kevin Hansoul zijn geblazen zespitter (rijtest) voorzien van wat nieuwe voeding bij een Esso-tankstation in Oerle. Ondanks dat er wat minder accijns op de peut rust bij onze Zuiderburen, kwam hem dat echter duur te staan. Kevin werd overvallen door vier gemaskerde mannen, die de sleutels van de auto van hem opeisten.

Vervolgens poetste het rapalje de plaat, maar niet voordat ze op kosten van Kevin de tank nog even volgooiden. Volgens de BMW-rijder heeft hij zich nog enigszins verzet tegen deze gang van zaken, door een van de gemaskerde gozers een hoek gegeven. Het viertal droeg echter kogelvrije vesten en was naar verluidt zwaar gewapend met mitrailleurs. Toen een van de mannen uitriep dat ze Kevin maar moesten neerknallen, realiseerde hij zich dat hij zich in een kansloze situatie bevond.

Volgens het slachtoffer reden de overvallers al een tijdje achter hem aan in een Peugeot. Toen hij afsloeg bij het tankstation, reden de boeven eerst door, maar keerden daarna om om hem van de andere kant te benaderen. De man uit St. Truiden heeft via Facebook een oproep gedaan in de hoop de Estoril blauwe M135i met zwarte velgen weer terug te vinden.



Bedankt Yannick voor de tip!

Image-Credit: Kevin met zijn BMW