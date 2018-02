Max Verstappen maakt slippertje, maar is positief

De eerste testdag zit erop voor Max.

Nadat teamgenoot Ricciardo gisteren de dag al snelste afsloot voor Red Bull Racing, was het vandaag de beurt aan Max Verstappen om achter het stuur van de RB14 te kruipen. Helaas was het echter ook in Spanje bar koud vandaag, waardoor de teams niet hun volledige programma’s af konden werken. In de middag sneeuwde het zelfs een beetje op het Circuit de Catalunya, wat de grapneuzen van Red Bull ertoe bracht te melden dat Max Verstappen de meeste ervaring heeft in dergelijke omstandigheden. Bewijs daarvan is inderdaad te zien in deze video.

Vanwege de omstandigheden werd een voorstel gedaan om de test met een dag uit te breiden naar vrijdag. Één team stemde hier echter tegen, waardoor dat feest niet doorging. Wel werd besloten de middagpauze te laten voor wat het was en gewoon door te rijden tot 18:00 uur.

Uiteindelijk kwamen de mannen die vandaag in actie kwamen zodoende toch nog tot zo’n beetje net zoveel rondjes als gisteren. Alleen McLaren en Haas F1 kwamen tot wat minder kilometers. Na de falende wielmoer van gisteren was het vandaag een probleem met de uitlaat dat Stoffel Vandoorne opbrak. De Belg had overigens wel een aparte oplossing voor de koude gevonden: zijn team verschafte hem in de pits regelmatig van een in de oven opgewarmde aardappel om zijn koude botten aan te warmen.

Aan het einde van de dag had Vettel de snelste tijd in handen, voor Valtteri Bottas in de Mercedes. De Ferrari-coureur zette zijn rondje wel neer of de softs, terwijl Bottas dat deed op de mediums. Op de derde plaats eindigde Vandoorne, doch hij deed dat op de nieuwe hypersofts van Pirelli. De tijd van de Belg is daarmee waarschijnlijk niet echt representatief dus. Hoewel, hij torste wel het gewicht van een overtollige erpel met zich mee.

Onze held Max Verstappen kon de Red Bull RB14 dus niet bovenaan de tijdlijst houden, maar Max was wel tevreden met zijn auto. Dit ondanks een benzinelek dat enige tijd kostte om te fixen. Tegenover Formula1.com laat Max optekenen:

Of course it is early days, but it is positive. Of course you are always fine tuning the balance. But the initial feeling is very positive. It is handling good so far. I am happy with the balance of the car. You can always improve it but in terms of lap times we are doing well, so we don’t really have big issues. That is a big difference compared to last year. With the weather it has been really cold so it is difficult to switch on the tyres. But we completed more or less what we wanted to do. Of course in the morning we had our little hiccup, but then afterwards all good, all happy.

Max heeft dus in ieder geval een beter gevoel bij de auto dan vorig jaar. Overigens maakte hij nog wel even een slippertje, maar dat zullen maar toeschrijven aan de glibberige omstandigheden.

Voor de volledigheid bij deze nog even de volledige ‘uitslag’. Opstekertje voor Kubica, hij is vandaag sneller dan Sirotkin: