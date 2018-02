Vergelijking: de nieuwe Peugeot 508 vs. de oude

De Franse sedan werd deze week eindelijk vernieuwd, en hoe.

Peugeot presenteerde deze week onder luid gejubel de nieuwe 508. De wagen wijkt op verschillende vlakken van zijn voorganger af, maar het nieuwe en verbeterde design voert zonder meer de boventoon. Daar waar de vorige 508 destijds een nieuw pad in durfde te slaan, zal de nieuwe 508 proberen door te bouwen op het succes dat de Franse sedan wist te behalen. Tijd om de verschilbril op te zetten.

Design

De in 2011 onthulde Peugeot 508 was in feite gulden snede tussen de twee modellen die de wagen zou vervangen. Met name aan de voorzijde herkennen we elementen van de grille van de Peugeot 407 terug, maar doen de koplampen, en met name de positionering, juist iets meer denken aan de 607. Peugeot sloeg met de 508 echter een belangrijke weg in, door de gigantisch grote koplampen adieu te zeggen en over te stappen op een strakker design. Voor de achterzijde kunnen we hetzelfde zeggen. Waar de 407 en 607 beide vrij negatieve aandacht trokken door hun gecombineerde afzichtelijkheid, straalde de 508 een stuk meer zelfvertrouwen uit. Dit in tegenstelling tot het ietwat onnozele design waarmee zijn voorgangers het moesten doen.

De eerste 508 was op zich dus al een enorme stap in de goede richting, maar met de nieuwe 508 overtreffen ze zichzelf. De Peugeot zou geïnspireerd zijn door de Instinct Concept, die de Fransen vorig jaar presenteerden. Persoonlijk zie ik de elementen niet precies terug, maar dat is verre van een probleem. De auto oogt immers een stuk frisser en, veel belangrijker, opvallend genoeg om een eigen publiek te trekken. Daar had het vorige model enigszins moeite mee. Hoewel de verkoopcijfers dit destijds niet helemaal reflecteerden (de auto verkocht redelijk goed) miste hij nog die geheel eigen blik waarvan mensen daadwerkelijk zouden opschrikken. De vorige 508 was aanwezig, maar wist net niet de impact achter te laten waarnaar het merk eigenlijk verlangde.

Met de nieuwe 508 verandert dit. Moet ook wel, want in een tijd waarin de vermaledijde crossover regeert, is het noodzakelijk om uitgesproken genoeg voor de dag te komen om een blijvende indruk achter te laten. Gebeurt dit niet, dan wordt de reddeloze sedan zonder pardon opgeslokt. Het is dan ook fantastisch om te zien dat Peugeot ervoor gekozen heeft de 508 een woest gezicht te geven. Niet alleen dat, want het naar een coupé neigende lijnwerk geeft de wagen een ongegeneerde kijk op de eigenlijke vorm van een sedan. Daarbij heeft de auto opvallende vervormingen in het plaatwerk die van voor tot achter zijn doorgetrokken. De strakke, ietwat inkepende achterzijde maakt het totaalplaatje volledig af. Door het imponerende uiterlijk zou je dan ook niet zeggen dat de nieuwe 508 fractioneel kleiner is, maar het tegendeel blijkt te kloppen.

Interieur

Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar gekeken naar de oude 508 ziet eigenlijk alleen het stuur er beter uit dan bij de nieuwe. De vernieuwde 508 is echter fraaier in elk ander opzicht. Niet alleen oogt het dashboard vele malen minder onrustig, hij straalt een look uit waarvan je oprecht overtuigd bent dat deze thuishoort in het premiumsegment. De nieuwe 508 gebruikt verschillende materialen aan de binnenzijde en doorbreekt de eentonigheid van het vorige exemplaar (aankoopadvies) met gekleurde stiksels en subtiele accenten.

Daarbij monteerde Peugeot de meest recente versie van haar i-Cockpit. Dit betekent dat de analoge klokken die het vorige model nog had uit het raam worden geworpen, evenals dat hevig gedateerde infotainmentsysteem. In plaats daarvan mogen inzittenden voortaan spelen met een 8- tot 10″ touchscreen. De bestuurder zelf krijgt de meest relevante informatie op het 12,3″ scherm te zien.

Geef je om bagageruimte, dan heb je minder aan de nieuwe 508. Waar het nieuwe model zonder en met neerklappen van de achterbank respectievelijk 487 liter en 1.537 liter aan bagageruimte heeft, overtreft de vorige 508 de nieuweling ruimschoots. Het oudje biedt respectievelijk 565 liter en 1.581 liter aan ruimte. Dit kunnen we echter weer deels wijten aan het feit dat de nieuwe Berline iets gekrompen is t.o.v. zijn voorganger.

Techniek

Over krimpen gesproken, de motoren van de nieuwe 508 zijn er ook niet groter op geworden. De nieuwe 508 krijgt bij introductie twee 1.6 PureTech benzinemotoren en vier verschillende diesels, die rangeren van 1,5-liter tot 2-liter BlueHDi-motoren. Het gelimiteerde aantal benzinemotoren produceren echter wel meer vermogen dan voorheen. De PureTech-blokken zijn momenteel beschikbaar als 180 pk en 225 pk sterke varianten. De diesels lopen van 130 pk tot en met 180 pk. Overigens krijgen alle nieuwe Peugeots 508 standaard een achttraps automaat. Of nou ja, behalve de BlueHDi 130 S&S dan. De Fransen hebben daarnaast nog een plug-in hybride op de planning staan voor de liefhebbers.

De vorige 508 had een grote verscheidenheid aan motoren. Van de 1.6 VTi met 120 pk en de 2.0 HDi tot 140 pk, tot aan de 1.6 THP met 165 pk en de 204 pk sterke 2.2 HDi uit de 508 GT. In zijn zevenjarig bestaan heeft de vorige Peugeot 508 heel wat krachtbronnen mogen begroeten, de een krachtiger dan de ander. Daarbij was het hebben van een automatische versnellingsbak niet zo vanzelfsprekend als het nu is.

De nieuwe Peugeot 508 staat op het EMP2-platform waar we inmiddels goed bekend mee zijn. Dit betekent dat hij ergens diep verborgen overeenkomsten heeft met auto’s als de nieuwe Peugeot Rifter, maar bijvoorbeeld ook de DS 7 Crossback. De vorige Peugeot 508 was op zijn beurt weer verwant aan de inmiddels verdwenen Citroën C5. Alhoewel er sprake is van een mogelijke opvolger van de C5, of zelfs de C6, blijft de harde informatie hierover beperkt. Het zou echter goed kunnen dat, mocht ‘ie komen, hij op hetzelfde platform zal staan.

Conclusie

Na meerdere jaren door de 508 verwend te zijn geweest, was de tijd inmiddels bijna overrijp voor een nieuw model. Hoewel het merk soms nog wel eens de mist in wil gaan met langverwachte auto’s, is de nieuwe Peugeot 508 in vrijwel ieder opzicht een verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Het voornaamste, in mijn ogen, is echter het puike design waarmee de Fransen op de proppen zijn gekomen. Ik kan dan ook niet meer dan hopen dat het ietwat gewaagde design van Peugeot zich zal uitbetalen in de winst van vele harten.