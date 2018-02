Oops, Robert Doornbos moet miljoenen terugbetalen

Money money money money...

Ouch, 27 februari gaat de boeken in als een pijnlijke dag voor Robert Doornbos. De man die jarig is op de mooiste dag van het jaar, moet flink wat geld terugbetalen aan zijn voormalig ‘sponsor’ Harry Muermans. Dit is althans het oordeel van Het Hof te Den Bosch. De lieve som van 10,6 miljoen zou de voormalig F1-coureur nu moeten afdragen aan de voormalig vastgoedmagnaat.

In de tijd dat Robert na de derde plaats in de F3000 doorstootte naar de Formule 1, hing Muermans regelmatig om zijn nek als een soort suikeroom/tweede vader/groupie van de coureur. Ook toen Doornbos de oversteek maakte naar Amerika, bleef zijn ‘sponsor’ trouw aan de coureur. De carrière van Doornbos kwam echter niet zodanig van de grond dat hij Maxesque salarissen ging verdienen in de racerij. Ook voor Muermans liepen de zaken niet lekker. De stenenschuiver raakte zelfs verzeild in een fraudezaak genaamd de ‘Klimop-affaire’, die overigens nog steeds loopt. Soms zit het mee…

Toen de chips gevallen waren, ontstond er ‘opeens’ een conflict tussen Doornbos en Muermans over geld. De inzet was het feit of het geld dat Muermans aan Doornbos had verstrekt om zijn stoeltjes te kopen nu traditionele sponsoring betrof, of een lening. Het is hierbij overbodig te zeggen dat kamp Doornbos overtuigd is van het eerste, terwijl Muermans claimt dat het tweede het geval is.

De zaak sleept zich al een tijdje voort, hoewel we eerlijk gezegd dachten dat er in 2014 een eindoordeel geveld was: Muermans kon fluiten naar zijn geld. Maar de rechterlijke macht is grillig. Muermans is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak en waar waarschijnlijk niet veel mensen meer rekeningen mee hielden, is toch gebeurd: de rechter stelt de 71-jarige vandaag in het gelijk. Bobby D zal dus aan de bak moeten. Hopelijk verkopen die vibo’s een beetje goed…